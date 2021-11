Prepovedana simpatija: Tjaša in Gino v šovu pozabila na resnični svet

V resničnostnem šovu Kmetija že od samega začetka ne manjka spletk, trenj in drame, ki vsak večer pred televizijski ekran privabijo številne gledalce. Nekoliko nepričakovana, a zaradi tega nič manj zanimiva pa je vsa ljubezen, ki je med snemanjem vzcvetela med tekmovalci. Poleg Nine in Ambroža, ki po šovu že načrtujeta skupno prihodnost, sta veliko obrvi dvignila Gino in Tjaša, mlad Primorec in mlada Prekmurka, ki sta vezi spletla že takoj na začetku.

Ko se je 23-letna Sobočanka Tjaša Vrečič, ki opravlja delo veterinarske tehnice, prijavila v resničnostni šov Kmetija, nam je zaupala, da med snemanjem želi izkusiti vse lepote resničnostnega šova in že od samega začetka se zdi, da se ji je želja uresničila. Na posestvu je namreč spoznala 22-letnega Tolminca, Gina Tadeja Podgornika, ter z njim spletla tesno prijateljsko vez. Pa je ta le zgolj prijateljska? Gino Tadej Podgornik in Tjaša Vrečič sta že v prvem tednu vzpostavila vez. Sveže samski Gino je pred vstopom v šov Kmetija, ki ga lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.55 na POP TV oziroma že dan prej na VOYO, sicer dejal, da mu ni do romantičnih zapletov pred kamero, a se je nato že v prvem tednu izkazalo, da je svoje stališče nekoliko omilil. Po napornih kmetijskih opravilih sta si tako že nudila masaže, Gino pa je dal jasno vedeti, da bi v primeru, da bi bila Tjaša samska, med njima lahko postalo resnejše. Iz oddaje v oddajo se je zdelo, da je Gina Tjašina zasedenost vedno manj motila. To je bilo še posebej opazno takrat, ko so kmetovalci ob sklopu tedenske naloge sestavili zunanji fitnes, na katerem sta si mladostnika vzela čas za zabavo. Med telovadbo in dvigovanjem na drogu je Gino pripomnil, da ob Tjašini zadnji plati pomisli na sočno jabolko ter hudomušno dodal, da so se mu ob treningu napele prav vse mišice v telesu. "Komaj čakam, da greva spet trenirat," pa je druženje v dvoje komentirala Tjaša. Oba tekmovalca je na svet izven šova opomnilo šele Tjašino rojstnodnevno darilo, ki ji ga je poslal fant, ki jo potrpežljivo čaka doma. Darila se 23-letnica ni pretirano razveselila, ob branju pa je planila v jok. "Ne vem, kako reagirati. Zunanjost tudi obstaja, ni samo ta pravljica, v kateri živimo," je streznitev komentiral zaljubljeni Gino in dodal, da je celotna situacija sedaj zares postala resna. Njuno vez je opazila tudi sotekmovalka Nina, ki je Tjaši svetovala, naj vsaj preostalo igro odigra pametno, že če se v šovu stiska z drugim, medtem ko jo v resničnem svetu čaka fant. Tesno prijateljstvo Tjaše in Gina bo tudi v prihodnjem tednu na preizkušnji, saj bo poleg potencialne ljubezni na dogajanje vplivala tudi vedno prisotna taktika vseh tekmovalcev. Kmetija je po novem na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20.55 na POP TV, vsako oddajo pa si lahko že dan prej ogledate na VOYO.