Kmetija

Prepričljiva zmaga rdečih, udarila se bosta Dejan in Žiga

Velenje, 06. 04. 2026 21.00 pred 15 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Rdeča družina je bolje opravila vse tri naloge, ki jih je tekmovalcem naložila gospodarica Nada. V areni bosta tako svoje moči merila Dejan Guzej in Žiga Florjan Sedevčič. Prvi dvobojevalec je izkoristil priložnost in odkrito računa na prednost zaradi poškodbe svojega nasprotnika.

'Brat, pamet v glavo'

Po posestvu se je hitro razširila novica, da je Urška Gros v kajži opravila test nosečnosti, ki je bil pozitiven. Jan Zore je izvedel, da bo stric: "Moj brat bo 'fotr'. To je noro, nikoli nisem pričakoval, da se to lahko zgodi tukaj na kmetiji. Upam samo, da bo pameten zunaj. Tako da brat, pamet v glavo." Dejan Guzej je novico predal svoji družini: "Po novem smo enakopravni z rdečo družino, vsaj po številu članov. Sedem proti sedem je zdaj." Urška se je po vrnitvi v hišo opravičila za svoje spanje in lenobo, nato pa sta z Žanom potrdila novico. Njuna družina je kmalu zatem pohitela z izdelavo krmilnika.

Igor izzove Juša

Prva dvobojevalca, Igor Mikič in Dejan, sta izbirala vsak svojega nasprotnika. Igor se ni odločil za Franca Vozla, ki je najbolj delaven, je zakladnica znanja in ga zelo spoštuje. Odločil se je za Juša Čopa, ki še ni bil v areni in ni tako spreten pri delu. Juš: "Mislim, da če primerjamo moči, sem jaz najšibkejši člen v naši rdeči družini, zato je verjetno Igor izbral mene, kar mu ne zamerim." Bil pa je rahlo razočaran, ker je bil Igor njegov zaveznik, sam pa na izboru prvega dvobojevalca ni glasoval zanj, tako kot je to storil Franc.

'Ne bojim se nikogar, razen Boga'

Dejan se ni odločil za Gregorja Merdausa, ki bi se rad še veliko naučil in dlje časa ostal na posestvu. Po moško se je želel udariti z Žigo Florjanom Sedevčičem. Slednji je povedal: "Ne bojim se nikogar, razen Boga, in tam gor mi bodo pomagali. Zdaj pa če si kdo upa hoditi po robu z mano, pa pojdimo." Bil pa je mnenja, da se Dejan zanaša na to, da v areni ne bo mogel dati vsega od sebe zaradi njegove poškodbe podplata. Žiga: "In on je to opazil in prežal na plen in izbral." Dejan tega ni skrival: "Midva sva dobra kolega, vrhunsko se ujameva, ampak to je še vedno igra in je treba izkoristiti vsako priložnost, ki ti je ponujena."

Prepričljiva zmaga rdečih

Gospodarica je na posestvo prišla z grabljami in na travniku modre družine začela grabiti seno, ki ga je ta pustila za seboj. Rdeča družina je bila pri tem temeljita. Tudi v nadaljevanju se modrim ni dobro pisalo. Nada: "Krmišče modre družine je pravo skropucalo." Izredno zadovoljna je bila s krmilnico sosedov. Nada: "Krmišče rdeče družine pa je popolnoma druga zgodba." Poleg tega so ga rdeči pobarvali, česar jim sploh ni naročila. Na trgu je ugotovila, da kopica rdečih ni na pravem mestu, a je bila popolna. Nada: "Pri modrih pa izgleda tale kopica kot ena velika krota." Pred razglasitvijo je obe družini pohvalila, a dodala: "Malo sedite na ušesih. To velja za oba." Za zmagovalno je razglasila rdečo družino, ki je vse tri naloge opravila bolje. Glava družine Pia je zajokala: "Teden je bil tako napet, da se je na koncu izplačalo."

Udarila se bosta Dejan in Žiga

Družini sta zamenjali bivališči, Žiga in Dejan pa sta se morala preseliti v kajžo. Tam sta izvedela, da se bosta res pomerila v moči. Odločitev glede tega je bila namreč v rokah njune družine. Dejan je bil zadovoljen: "Končno. Vsaj nekaj po moje v tej Kmetiji. Samo da je moč." Žiga: "Se bom pripravil, dihal, molil in upal na najboljše. Na koncu bom zmagal, kakor koli bo."

Ta teden je Kmetija na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

