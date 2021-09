Presenečenje: tekmovalci mislili, da arene ne bo, sledil pa je hud boj

Čeprav smo bili priča šele prvi letošnji areni, je bila ta že takoj zelo nenavadna, saj so sta se tekmovalca spopadla za mesto gospodarja družine in ne za obstoj na Kmetiji.

Dominik kazensko izločen Natalija je poskrbela za letošnji prvi preobrat. Dominik, ki je bil prvi dvobojevalec, se je zvečer odločil, da ne bo spal v kajži, ampak v postelji v hiši. Zaradi tega je bilo med tekmovalci veliko negodovanja, saj se niso strinjali z njegovo odločitvijo, da je to kršenje pravil. Natalija je Dominiku sporočila, da gre s tem za hujše kršenje pravil: "Pravila so jasna. Pot v areno je samo ena in ta vodi skozi kajžo. Tam dvobojevalca skupaj preživita noč. TI si pravilo prekršil in to pomeni samo eno stvar. Nemudoma pospravi svoje stvari in kmetijo zapusti. Srečno."

Ko je Dominik spokal svoje stvari in s tem seznanil ostale tekmovalce, je spokala tudi Nika in izdala skrivnost: "Zato zapuščam posestvo, ker sva par," je povedala Nika in tudi ona odšla. Tjaša je bila šokirana, da si nikoli ne bi mislila, da sta par, saj sta si preveč različna. Tilen je skrivnost pospremil z aplavzom v stilu, da je bila dobra igra. Lov za drugim parom Ko je družina izvedela za njihovo skrivnost, so se jim začela porajati dodatna vprašanja, kakšne so druge skrivnosti. Začeli so se spraševati, če imajo še kakšen par. Med najbolj glasnimi je bil Aljaž, ki meni, da je njegova skrivnost zdaj bolj varna in bil prepričan, da imata Dominik in Nika doma otroka: "Ko sem jo vprašal, kako je pustila otroka doma, je ona jokala. Ne moreš tako jokati, če to ni res, ker nihče od nas ni igralec."

icon-expand Aljaž, Aljaž in Maria so se z Lino pogovarjali o Niki in Dominiku. FOTO: POP TV

V areni razkritih več skrivnosti Tekmovalci so povedali, da so poskusili odpreti skrinjo. Najbolj zgovoren je bil Aljaž: "Poskusil sem številko traktorja, oznako krav. En dan je v škatli nekaj zvonilo in zdaj mi je žal, da nisem pogledal, koliko je bila ura, ker to bi bila lahko rešitev, saj rabimo štiri številke." "Nekdo izmed vas ima skupno skrivnost," je pismo, ki sta ga citirala dvojčka, citirala Tjaša. Družina se je strinjala, da sta to skrivnost imela Dominik in Nika, a vseeno so nekateri posumili tudi v Gina in Tjašo. Gino je komentiral: "Jaz je nimam." Priznanje je prebrala Lina: "Vajini skriti nalogi se bliža konec. V primeru, da do konca jutrišnje arene nihče ne odkrije, da sta par, sta zaščitena, v nasprotnem primeru postaneta en tekmovalec." Aljaž je prizna, da je on njen fant. Družina jima je čestitala, da sta odlično opravila nalogo. Aljaž je povedal, da je bilo na trenutke zelo težko.

icon-expand Aljaž in Lina sta končno razkrila, da sta par. FOTO: POP TV

Borba med Janom in Aljažem "Ponavadi je tako, da izpadli tekmovalec izbere novo glavo družine, a ker je bil Dominik diskvalificiran, bomo glavo družine danes dobili v borbi," je nova pravila arene povedala Natalija. Janu je dala priložnost, da si izbere dvobojevalca, s kom se bo pomeril za klobuk. "Izbral bom prijatelja Aljaža," je povedal Jan.

icon-expand Tokrat je v areni potekal boj za glavo družine. FOTO: POP TV

Aljaž in Lina pomirjena "Ljubica ti ne veš, kako sem te jaz pogrešal," se je Aljaž izpovedal Lini, Povedal je, da pogreša celo družino in da bo danes spala pri njem. Zdelo se mu je, kot da je to trajalo celo leto. Tudi Lina je bila vesela, da je konec skrivalnic, da ga lahko objame in poljubi. Lina je Aljažu še povedala, da sta tukaj, da zmagata, da bosta morala še kdaj opraviti kakšno grdo nalogo, ker je to šov in je potrebno igrati.

icon-expand Lina in Aljaž sta končno lahko več skupaj, odkar ostali vedo, da sta par. FOTO: POP TV