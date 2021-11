Presenetljiv preobrat - Kmetijo zapuščajo štirje tekmovalci

V hiši v gozdu je Stanka izrazila željo, da bi šla domov, a Anže ji je takoj odvrnil, da bo naredil vse, da se to ne zgodi. Polona je obupala nad igricami in povedala, da ima dovolj vseh taktiziranj. Dogajanje lahko spremljate tudi na VOYO , ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje.

Na posestvu so medtem uživali v nagradi, ki so si jo prislužili z napornim delom na njivi. Za nagrado so dobili žar in se sprostili ob ognju. Lina in Karin sta se naposled od vseh poslovili in odšli v kajžo. Karin je zaupala, da je popolnoma sproščena, enako tudi Lina. "Nazaj se me verjetno ne želi nihče, če gledamo na konkurenco," je pristavila Lina. Pogovarjali sta se o vrsti dvoboja – Karin še ni želela razkriti, kaj bo izbrala. "Mislim, da se bova borili kot dve levinji," je napovedala.

Jutranji prepiri na posestvu in v gozdu

Zjutraj so na posestvu še kar govorili o koruzi in odpirali stare rane. Še vedno so bili namreč eni prepričani, da so imeli dela več, drugi pa, da so imeli boljšo taktiko in da prvim brez njihove pomoči nikoli ne bi uspelo.

Na posestvu bi morali zjutraj poskrbeti za živali, a Tadej na to očitno ni niti pomislil, saj je vsem naročil, naj uživajo, češ da so dovolj že delali, si izborili nagrado in da je čas, da si oddahnejo. "Če ne bi jaz spomnil, da imamo živali, bi vse 'pokrepale'," je dejal Franc.

V hiši v gozdu se je vnel prepir med Anžetom in Stanko. Anže nikakor ni mogel prepričati Stanke, naj za zajtrk je zelje, Stanka je vpila nanj, da take hrane zjutraj ne bo jedla.