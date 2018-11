Pretresena Anna o hčerki: Kot da ni moja

Tekmovalci pa so hitro pozabili na dvoboj, saj jih je po vrnitvi iz arene čakala nagrada, ki jim je segla v srce: ogledali so si posnetke domačih. Tako so se vsaj za trenutek približali tistim ki jih najbolj pogrešajo. Večina je ob posnetkih potočila solze sreče, nekateri celo še preden so jih sploh pogledali, solze Anne ob posnetku hčerkice pa so bile bolj grenke. "Čisto drugačna je, kot da ni moja, čisto druga energija. Jaz sem bila prepričana, da sem super mama in da brez mene ne gre nič prav, ampak vse 'štima', tudi če me ni. To je pozitivno in negativno. Zame negativno, ker moram še ogromno predelati," je dejala pretresena Anna.