Pri dvoboju odločilna sekunda, večernega presenečenja ni pričakoval nihče

Nina in Tadej sta noč preživela v kajži in jutro za Nino ni teklo po načrtih. Dogajanje si lahko (znova) ogledate na VOYO, ki omogoča tudi ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje. V pogovoru s Tadejem je pojasnila, da je težko spala. Predvideva, da je imela ponoči povišano temperaturo in se je morala preobleči, ker se je tako prepotila, poleg tega pa ji je zatekla roka in čuti mravljince. Tožila je, da v roki nima moči, Tadeju pa v isti sapi dala vedeti, da to nikakor ne pomeni, da bo predala boj. Tadej je noč v kajži mirno preživel, se dobro naspal, nato pa dodal, da je brez energije in da ga že daje domotožje.

Nina si želi ostati v šovu, da bi se maščevala najprej Romani in nato Poloni, ker pravi, da sta ji obe zarinili nož v hrbet.

Tjaša in Romana o ljubezenskih težavah

Tjaša je Romani zaupala, da sta se ponoči z Ginom rahlo sprla in zato je ni bilo na zajtrk. Gino je povedal, da je težko graditi odnos v šovu, kjer vsak igra igro, nato pa dodal, da to, kar je med njim in Tjašo, zanj ni igra. Zabolelo jo je, ko je povedal dejstvo, da bosta po šovu vsak na svojem koncu Slovenije in jezna je, da ji tega ni rekel preden se je med njima razvilo to, kar se je. Spomnimo - že kmalu po vstopu v šov sta dobesedno plezala drug po drugem.