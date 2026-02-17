Prihaja La Toya, moški bodo hipnotizirani

Moški bodo hipnotizirani, ko bo na posestvo prispela La Toya Lopez. Njenega prihoda se bo še posebej veselila Carmen Osovnikar, ki ji bo pristopila in jo objela. Juš Čop: "Kot orel na plen." A tudi njegov klan ne bo čakal na maj. Ko jim bo La Toya povedala, da ni za spletke, bo Mark Baržić planil: "No, to pa Carmen povej. Navija prste čisto vsakemu. Je taka zvita lisička tukaj."
Glava družine Ema Dragišić je ta teden v hlev poslala Dina Kurtovića, Žana Zoreta, Urško Gros in Alenko Weiss. Družina bo med hlapcema in deklama izbrala dvojico, ki se bo lahko pomerila za imuniteto. Ugoden razplet glasovanja se nagiba v prid osebi, ki je vsestranska, pridna, nasmejana in pozitivna. Kdo bo dobil priložnost, da se reši pred areno tega tedna?
