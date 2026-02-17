Naslovnica
Kmetija

Prihaja La Toya, moški bodo hipnotizirani

Velenje, 17. 02. 2026 15.57 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

La Toya Lopez bo na posestvo prinesla svežo energijo. Okoli nje se bo začelo vrteti kar nekaj tekmovalcev in nekateri jo bodo želeli takoj pridobiti na svojo stran. Kdo pa si bo priboril imuniteto?

Vas mika pustolovščina, nepozabna izkušnja pred kamerami ali bogata glavna nagrada? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Moški bodo hipnotizirani, ko bo na posestvo prispela La Toya Lopez. Njenega prihoda se bo še posebej veselila Carmen Osovnikar, ki ji bo pristopila in jo objela. Juš Čop: "Kot orel na plen." A tudi njegov klan ne bo čakal na maj. Ko jim bo La Toya povedala, da ni za spletke, bo Mark Baržić planil: "No, to pa Carmen povej. Navija prste čisto vsakemu. Je taka zvita lisička tukaj."

Glava družine Ema Dragišić je ta teden v hlev poslala Dina Kurtovića, Žana Zoreta, Urško Gros in Alenko Weiss. Družina bo med hlapcema in deklama izbrala dvojico, ki se bo lahko pomerila za imuniteto. Ugoden razplet glasovanja se nagiba v prid osebi, ki je vsestranska, pridna, nasmejana in pozitivna. Kdo bo dobil priložnost, da se reši pred areno tega tedna?

Komu bo družina dala priložnost, da se pomeri za imuniteto?
Komu bo družina dala priložnost, da se pomeri za imuniteto?
FOTO: POP TV

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Pasica Kmetija
Pasica Kmetija
FOTO: POP TV
kmetija 2026 la toya lopez

Nuša šokirala družino, njene odločitve ni pričakoval nihče

Nace Štremljasti
17. 02. 2026 17.37
dajte,povabite še petro kerčmar,salmone,jeleno blagojević alias heleno blagne itd....,to so lepotice ane,se vam bo gledanost dvignila na 120 procentov
Odgovori
+1
1 0
rogla
17. 02. 2026 17.36
Potetovirani sporočajo svoja ... Ona samohranilka do sedaj z dvema otrokoma je "popisana" bolj kot kak časopis. Je lahko vzor svojim otrokom? Zakaj ti pretirani "popisani" skrivajo svojo naravno podobo?
Odgovori
0 0
AshBurton
17. 02. 2026 17.34
Prenehite se ze sramotiti in ukinite to sranje od sranja...ni nobene koristi!!!
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
17. 02. 2026 17.03
Ena najlepših žensk, daleč naokrog! Lepotica!
Odgovori
-2
0 2
Žmavc
17. 02. 2026 16.59
Cela izžeta. Zgleda kot suha češplja.
Odgovori
+1
1 0
ata_jez
17. 02. 2026 16.27
ne gledam, ampak besedilo je nezemeljsko ... latoja prinese svežo energijo?! V čem jo to ona prinese? Akumulatorjih? 🤣 Ga ni AI-ja, ki bi si to zmislu! 🤣
Odgovori
+5
5 0
GhostWithAxe
17. 02. 2026 16.20
Sveza kot zaboj jabolk ki ga najdes v lopi kjer si ga pustil leta 1998.
Odgovori
+8
8 0
Sirhakel7
17. 02. 2026 16.04
Ne La Toya Lopez ampak Latifete Murati.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
