Kmetija

Prihajajo povratniki, Jan in Gregor se bosta jezila na Emo

Velenje, 19. 05. 2026 16.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kaj je zakuhala Ema?

Na posestvu bo znova glasno, kajti prihajajo povratniki, z njimi pa napetosti in besedna soočenja. Ne samo Jan Zore, tudi Gregor Merdaus se nameravata zaradi ljubezenskih težav pogovoriti z Emo Dragišić. Kaj je zakrivila?

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Na posestvo se vračajo izpadli tekmovalci, kar nekaterim polfinalistom nikakor ne bo po godu. Igor Mikič: "Niso vsi ljudje za vsak karakter. Jaz se bom danes raje malo umaknil." Franc Vozel: "Zdaj bodo vsi pametni pa brihtni. Saj so že bili na kmetiji, pa niso prišli do polfinala." Aleksandra April pa bo tuhtala: "Ne vem, kakšna je funkcija ljudi, ki so prišli nazaj. Jaz upam, da bo to za nas kaj dobrega."

Jan Zore se ne bo veselil prihoda Eme Dragišić, Nuše Šebjanič in Lane Pečnik, ki jih je okrivil za svoj samski stan. Igor: "Janu se bodo zatresla kolena, ampak v tole godljo se je spravil sam." A Jan ne bo čakal, najprej se bo želel pogovoriti z Lano. Jan: "Kaj se zunaj dogaja, mi raje povej." Ne samo Jan, tudi Gregor Merdaus bo želel razčiščevati s sotekmovalko. Gregor o Emi: "Lepo si je ona privoščila." In kaj je zakuhala? Juš Čop: "Pripravite 'kokice', ker mislim, da se bo cirkus vsak čas začel."

FOTO: POP TV

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

