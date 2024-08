Priljubljena upokojenka Marjana Povše se vrača v Kmetijo

OGLAS

Marjana Povše je že nekaj let v pokoju, a je še vedno razigrana in navihana. Lastnosti, ki ju obožujejo njeni vnuki in s katerimi se je prikupila tudi gledalcem. Sodelovala je namreč v Kmetiji izpred petih let. Ljudje so jo po koncu sezone prepoznavali in jo nagovarjali, kar se ji dogaja še danes. Marjana: "Na začetku mi je to nekako bilo všeč, potem pa moram reči, da je bilo vsega tega že preveč, tako da sem se kar malo odmikala. Tudi sem začela govoriti, da to nisem bila jaz, da je kakšna druga oseba meni zelo podobna." Denimo sestra dvojčica, kot se je med drugim izgovorila: "Mislim, da mi takrat tudi niso verjeli, pa so se tako sladko namuznili. So mi tako s palcem nakazali, da sem v redu."

Marjana Povše v svoji prvi Kmetiji

Dobrodušna Dolenjka se je prikupila tudi sotekmovalcem in tako se je uspela prebiti vse do finala, pa čeprav tega ni načrtovala. Med svojo prvo Kmetijo je namreč prišla na krajši dopust, ki se je nepričakovano razvlekel. Marjana prizna, da tudi tokrat ne prihaja z resnimi nameni: "Ker konkurenca je močna, tako da nimam nekih ciljev visoko priti. Me je pa honorar premamil, glede na to, da sem v pokoju, pa pride vsak evro prav." Tudi strategije nima prav nobene, pravi, med tekmovanjem pa se bo zanašala na svoje izkušnje: "Moram reči, da se na kmečka dela kar nekako spoznam, glede na to, da sem bila rojena na kmetiji. Pa tudi sicer sem v življenju taka zelo odločna oseba in se pri vsakem delu potrudim maksimalno. Včasih sem tudi preveč natančna in to zna komu biti nadležno."

Marjana danes ne živi na kmetiji, na posestvo pa prihaja z velikim veseljem, saj je takšno življenje nekaj posebnega: "Mi je všeč biti v naravi, stran od civilizacije za spremembo ... Ker tam ugotoviš, kaj ti pomeni vse tisto, kar sicer v življenju imaš, pa ne znaš ceniti." In še doda: "Tam je čisto nekaj drugega, tišina, ni medijev. Doma imaš televizor, telefon, tablico, to je obvezen del življenja. Tam pa vidiš, da se da preživeti tudi brez tega."

Težava bi lahko bila samo pomanjkanje hrane, pa čeprav ni izbirčna. Marjana: "Res nisem izbirčna, jem vse od kraja, samo da je. Ko sem pa lačna, sem pa nervozna, ne morem se zbrati, kar vrti se mi, koncentracije mi zmanjkuje, tako da lakoto pa zelo slabo prenašam. Se pa lahko z delom zamotim. Takrat, ko sem lačna, grem nekaj delat in me to potem zaposli, tako da ne mislim na lakoto."

Marijana pravi, da bo tudi letos marsikaj 'ušpičila'.