'Prišel in odšel sem z nasmeškom!'

30-letni Alexander je v Kmetijo prišel kot eden od Povratnikov, ki pa je moral šov zapustiti tik pred finalom, saj ga je v areni premagala Aneta. Pravi, da finale privošči vsem, ne glede na pot, kako so tja prišli, a navijal bo le za enega. Kako si se v resnici imel na Kmetiji? Nepozabno, naporno in zanimivo. Kako pa je bilo prve dni, ko si bil Povratnik na skriti kmetiji? Vse skupaj je bilo kot en eksperiment. Kako bom preživel lačen, postaneš zloben in vse ti gre na živce. Bilo je težko, ampak mi je uspelo preživeti.





Kdo ti je šel v šovu najbolj na živce?

Ne morem reči, da mi je kdo šel na živce. Konec koncev smo se imeli lepo. Vsakomur privoščim zmago in sem vesel za vsakega, ki je prišel, ne glede na način, v finale.



Kako bi komentiral govorice, da se med vama z Anno plete nekaj več? Anna je vse zanikala in pravi, da ni ničesar bilo med vama?

Ja? Jaz sem imel drugačen občutek (smeh).



Kaj boš počel zdaj po Kmetiji?

Jaz eksperimentiram v smeri umetnosti. Rišem, pišem in bi rad delal v cvetličarni. Nimam izkušenj, bi pa rad delal šopke in to je tudi moja želja. Sicer pa imam veliko talentov... (smeh)



Torej boš izkoristil prepoznavnost?

Seveda. Ampak bom šel od stopničke do stopničke. Počasi. Pomembno je, da grem navzgor.