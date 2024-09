Prišel je dan ugrabitve in združitve

Tekmovalci se bodo začeli pritoževati čez glavo družine Igorja Mikiča in Borisa Vidoviča. Stanislav Travnikar in Žiga Mohar se bosta kar sama lotila naloge in Stanislav bo izjavil, da lahko glava kar njemu preda klobuk. Nuša Šebjanič pa bo razkrila, da naj bi si Igor in Boris postregla med obroki, poleg tega naj bi Igor jedel v hlevu in nato še v hiši.