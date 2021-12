Prispela je porota: Stanka vznemirila tekmovalce

Na Kmetijo so prišli izpadli tekmovalci in presenetili člane družine na posestvu. Niso jih še pričakovali. Kaj kmalu je postalo jasno, zakaj so prišli, Stanka pa bo s pogrevanjem preteklih dogodkov na plano priklicala precej spominov in slabe volje.

Tjaša je Karin zjutraj ob molži povedala, da se je zbudila slabe volje in da pogreša Ginota, ki mu je vsako jutro lahko zaupala prav vse načrte. Nekaj metrov stran se je Gino zbudil sam v hiši v gozdu in zaupal, da je imel čas razmišljati o tem, zakaj mu je šlo tako slabo pri prvem delu dvoboja, zakaj je sploh v hišici, kakšna naloga ga še čaka … Pretekle oddaje si lahko ogledate na VOYO, ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled oddaj. Tilen, Franc, Polona in Nina so se pogovarjali o dvoboju. Nikomur pravzaprav ni bilo povsem jasno, kako da je šel domov Gino. Nina je prepričana, da bi se morali zdaj znebiti Tjaše, Franc pa je vse opozoril, naj se zavedajo, da bodo ta tedne na tapeti prav vsi razen glave družine. Karin je zadovoljna, da se je vrnila Tjaša, ker se veseli, morebitnega ženskega finala.

icon-expand Del pisma je bil namenjen samo Tjaši. FOTO: POP TV

Pismo za Tjašo Karin je pri vratih posestvo našla pismo. Sklicala je družino, kljub temu da je glava družine, pa je branje pisma prepustila Tjaši, saj je Gino napisal, da je pismo samo za Tjašo. Gino je napisal ganljivo pismo – prav vsakemu je namenil nekaj besed, na koncu pa dodal še nekaj besed za Tjašo – ki jih seveda ni prebrala pred vsemi, temveč na skritem. Dal ji je nekaj napotkov, komu naj ne zaupa in zakaj. Kot edino, vredno zaupanja, je izpostavil Karin. Prispeli so izpadli tekmovalci Medtem ko so čakali na novo nalogo, so tekmovalci izkoristili sončne trenutke za igranje odbojke. Igro so prekinili izpadli tekmovalci Kmetije, ki so vkorakali na posestvo: Aljaž, Lina, Stanka in Mattia. Čeprav so jih toplo sprejeli, so si bili tekmovalci edini – to, da so prišli izpadli tekmovalci, ni nič dobrega – še posebej, ker je Tjaša glava družine.

Stanka se ni ustavila – moralizirala je vsepovprek Stanka je Nini in Poloni povedala, da ne more verjeti, kako so se obnašali do Marie. Kot izpadla tekmovalka je imela namreč možnost pogledati posnetke preteklih oddaj. Ne Polona in ne Nina ne razumeta, zakaj Stanka o moralnih vrednotah govori njima, saj sta prepričani, da bi se morala tudi sama zamisliti nad svojimi dejanji in besedami. Aljaž in Lina sta poskušala čim več informacij izvleči iz Romane, Mattia pa je pridobival informacije s strani Tjaše. Mattia je prepričan, da se mu želi Tjaša prilizniti, da bi ji pomagal do finala, a je Mattia že oblikoval svoje mnenje in je dodal, da Tjašino prilizovanje ne deluje.

Nazadnje je priznala, da je igrala tudi sama, a nadaljevala, da so bili vsi zahrbtni razen nje. Tudi glede Ambroža vztraja, da se je le branila, da je vrnila, ker jo je Ambrož izdal. … Ustvarila je pravi 'špetir'. "Milo za drago sem vrnila," je bila neomajna. Stanka je vlekla vse mogoče dogodke iz preteklosti in vznemirjala izpadle tekmovalce in tekmovalce, ki so še na Kmetiji. Med Stanko in Francem se je vnelo zaradi Marie.

Na posestvo je prispela gospodarica Nada in Tjaši predala nalogo. Kmetijo bodo morali pospraviti: z vrta bodo morali pospraviti vse, kar je še uporabnega, ostraniti mreže, stebre, pospraviti namakalno napravo. Vse ostale naloge je gospodarica Nada predala kar vsem članom družine skupaj. Prvi bodo Kmetijo zapustili konj, tekmovalci pa morajo podreti ograjo, pospraviti vse, kar so gradili. Vrt bodo morali obložiti z gnojem, njivi pa zorati. "Verjamem, da bo podiranje žalostno, a verjamem, da bo ob tem mnogo lepih spominov," je povedala vidno ganjena gospodarica Nada in dodala, da bi bilo lepo, če bi pomagali tudi 'povratniki', a je bil Mattia že takoj jasen – s stola se ne bo premaknil. Novo presenečenje – na posestvo je prispelo še nekaj 'povratnikov': Ambrož, Tilen, Majda in Anže. Nina je kar poletela do vrat posestva, in ko so se vrata odprla, skočila Ambrožu v objem. akoj mu je zaupala, kaj se je, ko je bil odsoten, dogajalo na Kmetiji ...

Kje je Gino? Polona in Tjaša sta opazili, da se Gino edini ni vrnil na posestvo. Pojavilo se je vprašanje, zakaj.

icon-expand Gino izve, da je glava porote. FOTO: POP TV

Gino je po drugi strani v hiši v gozdu čakal, kdaj se bo kaj zgodilo. S posestva je slišal mnogo glasov. Naposled je prejel pismo in izvedel, da je postal glava porote, njegova naloga pa je, da se mora vrniti na posestvo in naznaniti, kakšna je njegova nova vloga. Vse na Kmetiji je presenetil z novico, da je glava porote. Tjaša je bila presrečna, da ima zaveznika na Kmetiji, medtem ko so ostali malce manj navdušeni – Tjaša in Gino sta namreč glavi, vsak na svoji strani.

icon-expand Stanka je razčistila z Ambrožem. FOTO: POP TV

Eni v sporih, drugi niso izgubljali časa Vsi so sedeli za mizo in Nina je zaznala napetosti med porotniki. Stanka in Ambrož sta se ignorirala, Tilen in Franc Ambroža nista niti pozdravila. Tudi Ambrož je opazil, da ga nekateri niso prišli pozdravit. Ambrož in Stanka sta določene spore skušala zgladiti ... Romana se je popolne mrgodila v postelji in ni želela med preostale, ker se ni želela soočiti z Nino in Ambrože. Ambrož in Nina sta razčiščevala stvari iz preteklosti s Stanko, Karin in Tjaša pa nista izgubljali časa in sta kovali načrt, koga se ta teden najprej znebiti. Toda Karin in Tjaše ne vesta, da bo ta teden glasovanje potekalo povsem drugače. Kakšna bo vloga porote? Kdo bo potegnil s kom in kdo bo na tapeti? Spremljajte Kmetijo, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri na POP TV, vsako oddajo pa si lahko že dan prej ogledate na VOYO.