Privrela so čustva: Rus o družini, Sabina besna

Nikova mama in Aneta sta odnos začeli na bojni nogi, ko je Aneta pripravila zajtrk, se je Gordana celo pošalila: "Snaha me čudno gleda, upam, da me ne bo zastrupila." A sta vedeli, da si morata zavoljo Nika naliti čistega vina, zato sta se odkrito pogovorili in prišli do zaključka, da obe želita Niku le najboljše. "Pomembno mi je, da je našel nekoga, na katerega se lahko upre, ko mu je težko. Tako je tudi meni lažje, ker nisem vedela, ali trpi in tišči v sebi, ker vem, da je otrok, ki mora dati čustva na plan. Zdaj bom doma mirna," je dejala Gordana in dodala, da so njena vrata za Aneto in njena otroka vedno odprta.