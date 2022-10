Prva dvobojevalca sta Denis in Andrea, Aljaž zamenjal družino

Ker je Toma sosednja družina kot del prednosti pri tedenski nalogi izbrala za tekmovalca, ki do večera ni smel delati, so ga določili za gospodinjo. Maja in Manja sta ga dražili, hkrati pa hvalili, češ da se v tej vlogi dobro znajde. Maja: " Tom je super gospodinja. "

Denis meni, da ga imajo za hlapca ali psa

V hiši pa je bilo napeto. Denis namreč ne je mleka, zato so posebej zanj pripravljali obrok, a ni hotel priti jesti. Danijela mu je očitala, da je nespoštljiv, on pa se je pritoževal, češ da si za svoje delo in za svoje žulje zasluži večerjo. Danijela se je razjezila in njegovo večerjo pred njim stresla na tla. Aneta je Denisovo obnašanje opisala kot otročje, menila je, da se ne zna izražati, ko je jezen ali prizadet. Rekla mu je, naj sede za mizo, ko se bo pripravljen pogovarjati. Denis: "Ko bom nehal biti hlapec in pes." Danijela: "To je samo v tvoji glavi." Denis pa se je odločil, da ne bo delal, a se je naslednje jutro opravičil in znova zavihal rokave.

Lov na zlati kamenček

Maja je zjutraj vprašala moške, če bodo pomili posodo. Aljaž se je razburil, češ da je postoril že ogromno, zato ne bo pomival še posode. Spomnil jo je, da sta v hlevu dve tekmovalki, ki lahko pomivata. Karin pa so zbudile in razjezile koze, in ker je bila ravno pokonci, je šla do oglasnega stebra. Pod praznim okvirčkom je našla namig: "Spim točno pod sredino posestva." Tudi Aljaž je kasneje šel do oglasnega stebra, pričakoval pa je, da mu bo Karin vse povedala. In res ni minilo prav veliko časa, ko sta tekmovalca že skupaj ugotavljala, kje je sredina posestva. Predvidevala sta, da je to trg. Kasneje se jima je pridružila še Aneta, ki je sumila, da sta njena sotekmovalca kamenček morda celo že našla.