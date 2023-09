Prva dvobojevalca sta Gregor in Žan: Jaz sem najmočnejši

Prvega dvobojevalca vsake družine so tokrat izglasovali člani sosednje. V hiši je to postal Gregor Fabrici, v hlevu pa Žan Simonič. Veljata za pomembna in močna konkurenta. Gospodarica Nada pa je obema družinama stopila naproti in določila novo lokacijo za postavitev stopničaste grede.

Tat se je vrnil Družina v hiši je ta dan ugotovila, da jim je nekdo ukradel jajca. Nuša Maloprav: "Storilec na kmetiji je zagotovo moški, ker očitno nima jajc. In jih je vzel." In to je bil Tim Novak, ki je tudi napovedal: "Če me že dvakrat niso dobili, potem me tretjič tudi ne bodo ... To delam samo za preživetje, ker mi nič hrane ne prinesejo, in da ne bom preveč shujšal." Glava družine Kristijan Kozole pa je sklepal, da ima nekdo skrito nalogo.

Drugačen potek glasovanja Natalija Bratkovič je na posestvo prišla s kamenčki, a je glasovanje tokrat potekalo drugače. Namesto za člane svoje je vsaka družina glasovala za sosednjo. Marcel Verbič je glasoval za Gregorja Fabricija, Žan Simonič in Klara Vodopivec prav tako. Maja Pavlovič je kamenček dala Luku Jurenu, Alen Ploj, Franc Rajšp in Tamara Talundžić pa Gregorju. Slednji je zato postal prvi dvobojevalec.

Družina v hiši se je prav tako lotila močnih tekmovalcev. Suzana Bajrić je glasovala za Marcela. Nejc Hočevar je glasoval za Žana, Mateja Šereg za Marcela, Luka pa za Žana. Gregor je kamenček namenil Žanu, Patricija Virant Marcelu, David Peter Sekirnik Žanu, Nuša prav tako, Kristijan pa Marcelu. Prvi dvobojevalec je postal Žan, ki ga, tako kot Gregorja, čaka dvoboj z enim izmed izzivalcev. Žan: "Gremo po zmago naprej. Jaz sem najmočnejši."

Gospodarica Nada stopi družinama naproti Družini sta želeli nadaljevati s tedensko nalogo, a je bil teren zaradi dežja povsem razmočen. Kristijan: "Lahko se zgodi samo čudež, pa gremo v tem blatu to postavljat in da bo res čudežno stalo." Gospodarica Nada je zato prišla na posestvo. Družinama ni zamerila, ker nista napredovali pri nalogi. Stopila jima je naproti in poiskala drugo lokacijo za gredo, ki jo morajo postaviti. Odločila se je za trg, glavama je predala načrt za gredo, obema družinama je prinesla tudi gajbici s svojo pehtranovo potico in drugimi dobrotami.