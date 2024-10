Drama pred glasovanjem, prva dvobojevalca sta Nuša Šebjanič in Žiga Mohar

OGLAS

Bitka kozolcev Novonastali družini sta se lotili gradnje kozolcev in Maja Triler je stavila na Žana Hroneka, Žigo Moharja in Tjašo Vrečič. Tjaša je ocenila, da je hiša po zaslugi Stanislava Travnikarja v prednosti, a je nato s svojim znanjem presenetil Marcel Verbič. Glava modrih Tamara Talundžić se je po zapletu z gospodarico Nado kar s svetilkami odpravila okopavat vrt. A je njena družina ugotavljala, da Tim Novak ne sodeluje pri tedenski nalogi. Bolj kot z nalogo se je obremenjeval z izborom prvega dvobojevalca, saj se je bal za Nušo Šebjanič.

Oranžna družina se je med delom zabavala. FOTO: POP TV icon-expand

'Mislim, da smo razpadli' Tamara je Anji Malešič zaupala svoje strahove glede njihovega klana: "Jaz mislim, da smo razpadli." S Timom so se namreč znašli na različnih bregovih, sam je želel, da bi v areno poslali Nika Trilerja, Tamara pa tega ni hotela. Njena želja je bila, da bi prva dvobojevalka postala Nuša. Tim je celo izjavil, da se bo sam javil za prvega dvobojevalca, vse skupaj pa je Tamaro spravilo v jok: "Izgubili smo ga. Tim nikoli ni protestiral, vedno je bil za, zdaj pa ne vem, ne vem ..." Anja je povedala, da ga ne bo več ščitila, medtem ko ga je Tamara nameravala ščititi do konca. Tamara: "Jaz verjamem, da mi hrbta ne bo obrnil, ampak že to, da se je danes spravil name zaradi nje, je čisto nespoštovanje." Timov neuspeli poskus Tim je Tamaro prosil, naj za prvo dvobojevalko izberejo Ines Dužič, tako bi Nuša kot druga dvobojevalka lahko vsaj izbirala vrsto dvoboja. A Tamara ni bila za to, jasno mu je povedala, da si želi, da bi v primeru arene zmagala Ines. Tamara: "Zato ker bom dobila tebe nazaj." Tim: "Ona se ne zaveda, da ne delam, da nimam volje do dela zaradi tega, kako se ona obnaša. Da preveč diktira." Tamara je bila prepričana, da ji bo Tim enkrat hvaležen, bila pa je silno razočarana, ker je Nuša prišla med njiju. Počutila se je izdano, saj je ni poskušal niti razumeti.

Nuša je prva dvobojevalka Ob obisku Natalije Bratkovič je Tamara zajokala. Ko je Nuša povedala, da ji delo v tem tednu ni pomembno, je Tamara v solzah izjavila, da jo takšen odnos ubija. Povedala je, da bi morali delati vsi, Nuša pa je pojasnila, da nima volje do dela zaradi njenega načina vodenja. Po še nekaj izrečenih očitkih se je pričelo glasovanje in Anja je svoj kamenček namenila Nuši. Slednja je glasovala za Nika, Stanislav je kamenček dal njej. Ines je glasovala za Stanislava, Tim je kamenček dal Anji. Nik je glasoval za Nušo, Tamara pa je pristavila še svoj kamenček. Nuša: "V bistvu sem čisto prazna in mi je vseeno." Tamara in Nuša se pogovorita, a zaman Po izboru se je Tamara odločila pogovoriti z Nušo, ki ji je takoj očitala, da je imela priložnost izločiti močnega tekmovalca. Tamara ji je povedala: "Ne moreš razumeti taktike zadaj, ki smo jo spletli." Pojasnila je, da Nik ščiti Tima, zato sama ščiti Nika. Nuša: "Ne bo ga dolgo." Dodala je, da njena odločitev ni pravilna in da bi sama lahko bolje zaščitila Tima. Tamara se ni strinjala, poudarila je, da ima pri svojih 30-ih letih več izkušenj.

Žiga Mohar je prvi dvobojevalec v oranžni družini. FOTO: POP TV icon-expand