Prva dvobojevalca sta zaveznika Mateja Šereg in Kristijan Kozole

Družini sta za prva dvobojevalca izbrali Matejo Šereg in Kristijana Kozoleta. Slednji je bil razočaran nad kamenčkom Nuše Maloprav, ki jo je doslej ščitil, Mateja pa nad potezo Suzane Bajrić. Skupaj sta ugotavljala, da Suzana sedi na dveh stolčkih.

Po mlatenju mletje Tekmovalci so morali najprej ugotoviti, kako uporabljati mlin. Kristijan Kozole je ocenil, da je tedenska naloga odvisna od vseh članov družine. Če bodo želeli zmagati, bodo morala delati tudi dekleta, mlina pa se morajo držati kot pijanec plota. Medtem ko so mleli, so se sosedje, kot je povedal Žan Simonič, učili na njihovih napakah. Glava družine Nuša Maloprav pa je gospodarici Nadi napisala prošnjo, da bi jim poslala štoparico, da jih sosedje ne bi prinašali naokoli.

Matejo in Žana skrbi za Suzano Suzana Bajrić je ta dan obležala. Mateja Šereg je bil v skrbeh zanjo, saj ni želela, da je oseba, ki ji je prirasla k srcu, v takšnem stanju. Mateja: "Nisem jaz jaz, če je ena oseba tako uboga." Odkar je Gregor Fabrici odšel s posestva, se ji je tudi zdelo, da tam ni več pozitivne energije. Kasneje je k Suzani prišel še Žan, njegova pozornost ji je ugajala, a bi zaradi slabosti najraje obležala. Žan pa je obljubil, da bo lepo skrbel zanjo in da bo pazil nanjo kot na malo princesko. Tim o zavezništvu z Domnom Družini sta pridno mleli tudi ponoči. V hlevu pa sta Tim Novak in Tamara Talundžić debatirala o izboru dvobojevalca. Tim je jasno povedal, da se bori zase in da bo morda moral prelomiti obljubo, ki jo je dal Domnu Ofaku. Tim: "Ko sva z Domnom prišla iz šotora, sva si dala roke in si rekla, da bova imela zavezništvo." Tamara je povedala, da vse do konca ne bo glasovala za Alena Ploja, ki jo zna prizemljiti.

icon-expand Marcel Verbič se je pri vodenju družine odločil za vojaški pristop. FOTO: POP TV

Marcelov vojaški pristop Zvečer se je pri ograji začelo obmetavanje z očitki, češ da je družina v hlevu odnesla hrano in kavo. Timu je bil vojaški pristop Marcela Verbiča smešen, glava sosednje družine se mu je zdel škrt in s prevelikim egom. Naslednji dan se je začelo zapletati še pri mlinu. Marcelu se je zdelo, da sosedje meljejo dlje časa in da igrajo umazano igro. Domen pa mu je povedal, da bodo, če mlin ne bo zaseden, seveda mleli sami. Anja Malešič je Marcelu dopovedovala: "Oni lahko delajo 10 ur, če hočejo, če jih nihče ne ustavi." 'Kako lahko prideta, se dereta name in mi grozita?' Kasneje je tudi Tamara dopovedovala Marcelu: "Če vas ni na trgu, mi lahko delamo." Marcel: "Ni to tako." Nakar sta začela z Žanom groziti, da bosta zmočila mlin in ga zablokirala. Tamara ni mogla verjeti svojim ušesom: "Glede na to, da smo skupaj živeli, pa smo se razumeli, mi ni jasno, kako lahko prideta, se dereta name in mi grozita, zato ker kaj? Ker je Žan s svojo Suzano šel spat, ker se mu ni dalo delati ali kaj?" Tim pa je dodal: "Če ne bi raje vrtel Suzane celo noč, pa mešal zraka, bi lahko mešal tule."

Mateja je prva dvobojevalka Ta dan sta družini izbirali prva dvobojevalca. V Marcelovi družini je prvi glasoval David Peter Sekirnik in odločil se je za Anjo. Mateja je glasovala enako, Anja pa ji je kamenček vrnila. Žan je glasoval za Matejo, Franc Rajšp prav tako. Patricija Virant je glasovala za Žana, ki bi se ga najbolj ustrašila v areni. Suzana je glasovala za Franca, pri tem pa je Anja razkrila, da naj bi lobirala za glasove Mateji. Marcel je zadnji kamenček dal Mateji, ki je tako postala prva dvobojevalka.

Prvi dvobojevalec tudi Kristijan V družini v hlevu je prvi, Domnov kamenček dobila Maja Pavlovič. Tim je z željo po moškem dvoboju glasoval za Kristijana. Maja in Tamara sta prav tako glasovali za Kristijana, ta je glasoval za Majo. Alen se je odločil za Kristijana, Klara Vodopivec je kamenček dala Maji. O prvem dvobojevalcu je na koncu odločila Nuša, ki si želi ženske zmagovalke, zato je glasovala za Kristijana. Prvi dvobojevalec je povedal, da ji bo to na naslednjem glasovanju vrnil, medtem ko jo je doslej ščitil.

'Domov bi šla' Mateja in Suzana sta se po glasovanju znova sporekli. Matejo je zmotilo, ker ni glasovala za Anjo, temveč se je odločila ostati nevtralna in je glasovala za Franca. Suzana: "Nikoli nisem hotela nič povedati, ker bi tako ali tako izpadla prvi teden, če bi povedala, kar je res res." Mateja: "Ti ne moreš vedeti, kako jaz študiram. Ko boš ti enkrat mama, boš ti videla, kako boš študirala. Nehaj se postavljati v mojo kožo." David je bil na njeni strani: "Mislim, da naju je Suzana precej poceni prodala." Suzana pa je imela vsega dovolj: "Domov bi šla."