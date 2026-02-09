Prva simpatija v Kmetiji, všeč sta si Jan Zore in Ema Dragišić

Pia je nova glava družine

Žiga Florjan Sedevčič je prvo noč prespal v hiši: "Udobje. Ampak udobje te dela šibkega. Mogoče pogrešam hlev, živali, predvsem živali." Pia Filipčič pa je bila po kopeli in spanju v postelji kot prerojena. Družina je pričakovala, da bo prav ona postala glava družine, kar se je hitro potrdilo.

Pia je nova glava družine FOTO: POP TV

Lana Pečnik je za začetek zapisala, da je Nuša Šebjanič zmagala na pokvarjen način, tekmovalcem pa je svetovala, naj bodo previdni. Lana: "Pazite se Jana in Žana, saj sta meni kot prijateljici od zunaj zarila nož v hrbet. Ga bosta tudi vam." Ema Dragišić, Alenka Weiss in Urška Gros se po njenem mnenju obračajo po vetru, pohvalila pa je Franca Vozla in Dejana Guzeja: "Ostanita prava moška še naprej." Za glavo družine je imenovala Pio, ki je ob tem povedala: "Zdaj pa gre zares. Da vidimo, če sem kos tej nalogi." Sotekmovalcem je priznala, da je bila Lanina poteza pričakovana, upala pa je, da ji bodo pomagali in bili složni.

Hlapca Mark in Jan, dekli Urška in Nuša

Pia se je pred imenovanjem hlapcev in dekel posvetovala z Gregorjem Merdausom in Žigo, nato še s Carmen Osovnikar. Slednja je pri tem upoštevala tudi mnenje Franca, svojega usodnega para in pravega kmeta. Pia je poudarila, da je bila zadnja odločitev njena, za dekli je imenovala Nušo in Urško, za hlapca pa Jana Zoreta in Marka Baržića. Slednji je pripomnil, da ga bo v hlevu kar pobralo. Nuša je komentirala, da Pia ni podala utemeljenih razlogov za izbor, saj da nihče ne zna molzti krav. Pia mirno in odločno: "Saj se boste naučili." Nuša: "Očitno je, da se nas hočejo znebiti." Mark pa je razmišljal tudi o želodcih in ščepcu udobja v hlevu, pred selitvijo je ukradel nekaj živil in kozmetike. Alenka je kasneje ugotovila, da je naravni talent za molžo.

Urška je za pošteno igro

Mark je v hlevu napovedal, da bodo sedaj oni skrivali jajca. Urška se ni strinjala, ni želela izpasti kot hinavka. Urška: "Ne da se mi. Nisem taka." Mark: "Tu notri pa moraš biti." Urška: "Jaz sem del klana, jaz se z vsemi razumem, ampak ne bom se pa šla hinavščine, pa samo poslušala druge. Jaz se bom odločala samo zase." Mark je vztrajal, Urška prav tako: "Bodimo pošteni, pa bodo oni pošteni nazaj." Nuši je svetovala, naj skrbi za dobre odnose z drugimi, ne samo za taktiko, v nasprotnem primeru se zanjo ne bo dobro končalo.

Prva simpatija

Carmen je razkrila prvo simpatijo na posestvu: "To se vidi, da sta si Ema in Jan naklonjena, da sta si všeč. In vemo, Ema je mlada punca in normalno potem nekako padeš pod vpliv moškega." Slednje je potrdil tudi njegov brat dvojček, potem ko so kamere ujele pogovor med njim in Emo. Žan: "Ema se je hotela opravičiti, da ni ona kriva, da je ona poskusila prepričati svoj klan, da Jana ne izberejo za hlapca. Ampak ji ni uspelo ... Jan je Emi všeč in je Jana Emi žal."

Stari grehi in nova naloga