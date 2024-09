Prva zmaga za oranžne, toda veselje ni dolgo trajalo

Družina, ki si je priborila bivanje v hiši, se je sprva veselila. Posebej zato, ker jo je pričakal poln hladilnik. Družina v hlevu pa je bila razočarana nad umazanijo in prazno shrambo ter hladilnikom. Toda Stanislav Travnikar je bil optimističen, prepričan je bil, da si bodo z nalogo priborili bivanje v hiši v naslednjem tednu. Stanislav: " V zgornji družini nimajo več niti enih pametnih delavnih rok. Prej tega niso znali ceniti, zdaj so pa tudi te pridne delavne roke odšle. "

Ko je Nuša Šebjanič izjavila, da igra ni bila poštena, saj so zmagovalci njeno družino ovirali z namernim glasnim vzklikanjem, ji je Igor Mikič zabrusil: " Daj, ugasni se, no. " Nuša se je kasneje jezila: " Razočarana sem zelo, ker sem pričakovala, da bodo v šovu ljudje, ne pa živali. "

Menjave

V hiši so hitro ugotovili, da nimajo osnovnih živil in da so odvisni od hleva. Tam so krave, ki dajejo mleko, in kokoši, ki dajejo jajca. Družina v hiši je zato predlagala, da bi sosedom prala oblačila. Toda Maja ni bila zadovoljna z izkupičkom prve menjave.

Glavi sta Žan in Tamara

Družini sta izbirali glavi, a ne vsaka za svojo, temveč sosednjo. Anja je v hlevu takoj predlagala, da bi pri sosedih podaljšali mandat Igorju, a je Tim predlagal, da bi bilo bolje, če bi zaščitili Žana. Slednji je tako postal glava družine v hiši. Žan: "Počutim se fenomenalno. Sem zelo vesel." Ta teden ima namreč imuniteto in mu ne bo treba v areno. Družina v hiši je sledila predlogu Nika Trilerja, češ da bi bila Tamara Talundžić najbolj pripravljena na menjave. Klobuk glave družine v hlevu je tako dobila nekdanja gozdarka. Tamara zaradi slabega počutja: "Nisem ravno najbolj zadovoljna, ampak bomo zmogli."

Stiskalnica za olje

Gospodarica Nada je obema glavama predala navodila za nalogo. Še vedno je veljalo, da morajo tekmovalci dobro poskrbeti za živali in posest. Nada jim je pripeljala stiskalnico za olje, ki si jo bosta družini delili. Vsaka jo je imela na voljo 2 uri, po vsaki uporabi pa sta jo morali razstaviti in očistiti. Družini bosta morali sončnična semena prebrati, pri čemer si bodo lahko pomagali s sitom, a je Nada predlagala prebiranje z rokami. Zmagala bo družina, ki bo pripravila več olja, odločala bo tudi čistoča le-tega.