Prvi dvobojevalec Ambrož, v akcijo je zdaj šla Romana

Na Kmetiji – dogajanje si lahko 24 ur pred predvajanjem ekskluzivno na televiziji ogledate na VOYO – je ozračje znova napeto. Za tedensko nalogo mora vsak član družine izdelati kos pohištva, vendar orodja ni dovolj za vse, kar povzroča slabo voljo med člani družine. Majda je sunila žago iz Lininih rok in se počasi lotila žaganja svojega kosa lesa. Lina pa tokrat celo ni vzkipela – z Romano sta Majdi priskočili na pomoč. Pravi boj za orodje je medtem potekal tudi v drvarnici. Anžetu je Aljaž neprestano skakal pred nos in mu skušal vzeti orodje. V nekem trenutku je zavrelo. Aljaž je Anžetu vlekel orodje iz rok, Anžetu je začelo zmanjkovati potrpljenja. Prišel je glava družine, a na žalost premalo odločen, da bi ustvaril red. Slaba volja ni poniknila.

Nina in Polona sta z Ambrožem medtem razglabljali o tem, koga bi izbrali za prvega dvobojevalca. Ninin favorit je Anže, Ambrožev pa Aljaž. Ambrož je prepričan, da se Aljaž in Lina najbolj bojita, da bi šel kateri od njiju ven, in sta zato organizirala klan, v katerega želita vključiti čim več članov družine. Rada bi jih prepričala, naj glasujejo zanj, ker je eden najmočnejših na Kmetiji. Nina in Polona sta zaskrbljeni, ker sta slišali, da želijo vsi izločiti Ambroža. Polona je zaupala, da tako načrtuje tudi Mattia, za katerega sta bili z Nino sicer prepričani, da je na isti strani kot onidve.

Mattia se je medtem pogovarjal s Tadejem in mu zaupal, da je bil prepričan, da bosta Polona in Nina držali z njima, ker pa sta se začeli bolj družiti z Ambrožem, se je raje odločil, da bo sodeloval s Tjašo, Ginom, Tilnom in Tadejem. Razdor med posameznimi klani je tako vse večji in Nina je povedala, da je začela izgubljati voljo do vsega skupaj. Kljub vsemu je sklenila zbrati vse svoje moči, da bi spremenila mnenje čim več članov družine.

Da je na tapeti, je opazil tudi Ambrož sam, saj ni želel na dan glasovanja noben izmed članov družine kaj dosti govoriti z njim. "Karin je edina, ki ima jajca," je dejal, ker da je edina, ki mu je v obraz povedala, da bo glasovala zanj. Da mu je to povedala, je zaupala tudi Tjaši in Lini – in Lina je znova pokazala svojo tekmovalno plat ter iskreno povedala, da je v šovu zato, da zmaga in vse izloči.

Taktiziranja so se zdaj lotili vsi in samo čas bo pokazal, kateri klan bo močnejši in kdaj bo tudi močnejši klan začel razpadati. Tudi Aljaž in Lina se zavedata, da vsak igra svojo igro, in že načrtujeta, kako bosta sprožila val neresničnih informacij.

Med glasovanjem se je pokazala moč Aljaža in Line