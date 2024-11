Prvi dvobojevalec Žiga je izzval Anjo: Jaz sem izbrana, Tamara pa joka

OGLAS

Nik se jezi Nik Triler se je jezil, ker nihče ni upošteval njegovih želja glede porotnikov. Želel si je, da bi prišli njegova sestra Maja, Igor Mikič, Marcel Verbič in Boris Vidovič, a nihče ni bil na njegovi strani. Zato je bil slabe volje, hkrati pa odločen, da bo zmagal v tekmovanju. Pristopil je k Timu Novaku in začel lobirati, da bi ta teden v areno poslali Žigo Moharja in Stanislava Travnikarja. Tim se je strinjal, saj ga je Žiga izdal, poleg tega je bil zaveznik Tjaše Vrečič. Tim je še obljubil Niku, da ga tokrat ne bo povlekel za nos.

Prvi dvobojevalec Žiga Mohar FOTO: POP TV icon-expand

Žiga je prvi dvobojevalec Med opravljanjem tedenske naloge in razgovori o porotnikih in dvobojevalcih, je družino presenetila Natalija Bratkovič. Naznanila je izbor prvega dvobojevalca, ki bo moral nemudoma izbrati svojega nasprotnika, dvoboj pa bo že naslednji dan. Tim je priznal, da tega niso pričakovali, njihovi načrti so v hipu padli v vodo. Žiga je kamenček namenil Niku, Stanislav se je odločil za Žigo. Tim je nato presenetil s kamenčkom Niku, ki pa se je pritožil, zato si je Tim premislil in kamenček dal Žigu. Tjaša je s kamenčkom poskušala zaščititi Žigo, da bi si lahko sam izbral nasprotnika. Anja Malešič je glasovala za Žigo, Ines Dužič in Nik prav tako. Tamara Talundžić je pristavila še svoj kamenček, tekmovalcu pa zabičala, češ da naj ne izbere Anje. Žiga izbere Anjo, Tamara zajoče Žiga se je moral takoj odločiti, s kom se želi pomeriti v areni, in izbral je Anjo. Nik: "Žigu je padla sekira v med s tem, da si lahko sam izbira dvobojevalca. Saj jaz bi tudi izbral Anjo." Tamara je zaradi razpleta zajokala. Žiga: "Jaz bom gledal nase in ne na solze nekoga drugega, ker imam željo priti še naprej." Anji pa se je vse skupaj zdelo smešno: "Jaz sem izbrana, Tamara pa joka." Natalija je še povedala: "Naslednji dnevi bodo izredno napeti, to je namreč začetek konca."

Anja tolaži Tamaro Tamara se je po izboru umaknila v skrivno sobo. Povedala je, da potrebuje čas zase, saj jo je izbor sesul. Po njenem mnenju bi morali za prvega dvobojevalca izbrati Tima, Anja pa bi mu pomagala do zmage, tako pa bo pomagala Žigu. Bila je jezna na prvega dvobojevalca, Anja pa jo je tolažila, češ da sta s Timom varna in da je le še nekaj dni do konca. Bila je vesela, saj ji ni bilo več do taktiziranja in veselila se je odhoda domov. Presenečenje za slavljenca Stanislava Tamara se je skrivaj lotila peke torte za Stanislavov 40. rojstni dan, tekmovalci pa so mu postavili smreko, kot je to običaj v Timovih domačih krajih. Stanislav je bil prijetno presenečen, ponosen in hvaležen. Ko so mu še zapeli, sta s Tjašo zaplesala. Povedal je, da zelo rad praznuje rojstne dneve, in veliko mu pomeni, ko mu ljudje čestitajo. Takrat pozabijo na vse, kar je bilo slabega, v duši pa sta sreča in mir.

Presenečenje za slavljenca Stanislava FOTO: POP TV icon-expand

Žiga ne spakira, pričakuje zmago Anja in Žiga sta se morala preseliti v kajžo. Tamara je Anji povedala: "Karkoli bo v areni, lahko si ponosna nase, jaz sem ponosna nate. Daleč smo prišli." Tamara je ocenila, da je Žiga močan nasprotnik, da pa se lahko v areni zgodi marsikaj. Tamara: "In jaz verjamem v njo, če se bo le borila." Zanimivo je, da Žiga sploh ni spakiral, saj je pričakoval, da se bo vrnil. Žiga: "Sem zelo samozavesten. Ne, da hočem priti nazaj, ampak moram priti nazaj." Nik: "To, da Žiga ni spakiral stvari za v kajžo, se mi zdi do Anje zelo podcenjujoče. Ne smeš tako delati. 50 : 50 je, ko si ti enkrat v areni, in vemo, kaj je karma." Kmetija je odslej na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.