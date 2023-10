Prvi ujeti poljubčki: Suzana in Žan sta se ponoči zasipavala z nežnostmi

Suzana Bajrić in Žan Simonič sta se umaknila na samo in si zaupala, da sta oba samska. Tekmovalec je postavni Idrijčanki predlagal, da bi spala v njegovi postelji, kjer so kamere kasneje ujele izmenjavo nežnosti.

Suzana Bajrić in Žan Simonič sta se umaknila na samo in nazdravila na uspešno združitev družin. Ko je povedala, da ne ve, kje bo spala, ji je tekmovalec predlagal, da lahko spi poleg njega. Žan: "Imam dovolj veliko posteljo. Tako da dobrodošla, Suzana." Jasno je tudi povedal, da mu je všeč: "Visoka, črna, lepa, postavna, vse. Ja, Suza ima šanse pri meni." Suzana je Žanu med drugim zaupala, da je osamljena: "Ni boljše polovice ..." Nato se je popravila: "Slabše polovice ni, ne boljše ... Sem prišla na Kmetijo po ljubezen." Kasneje je izjavila, da se bo moral Žan zelo potruditi, da imel kakšno možnost pri njej, saj da ni dovolj odprt, sproščen in zgovoren. A sta se ponoči res znašla v isti postelji, kamere pa so ujele tudi nekaj poljubčkov. Ne zamudite nove oddaje 10. sezone resničnostnega šova Kmetija nocoj ob 21.10 na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.