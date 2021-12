Razburljiv četveroboj za vstopnice v superfinalu

V igri za glavno nagrado letošnje Kmetije so še štirje tekmovalci. Na zmagovalni oder se lahko povzpnejo Karin Lipovnik , Nina Radi , Tilen Brglez ali Tjaša Vrečič . Po dnevu brez arene bo na posestvo končno prispelo Natalijino pismo: " Čas je, da nadaljujemo z borbo za glavno nagrado. Prosim, da takoj pridete v areno. Čisto vsi."

Prvič doslej se bodo tekmovalci za vstopnice v superfinalu pomerili v napetem četveroboju. Tilen bo odločen, da bo ostal v tekmovanju: "Tako daleč smo prišli, da ne smem popuščati. Ne smem niti misliti na to." Nina pa ne bo našla prave motivacije in bo med bojem obupovala: "Ta arena je prav zakleta." Ali bo vrgla puško v koruzo? To je namreč ena izmed možnosti, ki jo je napovedala že pred odhodom v areno.