Razkrinkana Sara: ni ji všeč Denis, ampak Tilen

Jan Klobasa je končno pojasnil, zakaj se mu Sara Rutar zdi največja mojstrica v taktiziranju. Zvesti gledalci šova Kmetija se zagotovo spomnite, da je to vseskozi izpostavljal pred Natalijo Bratkovič, in ne brez razloga. Kot so ujele tudi kamere, se je Sara dogovarjala vsepovprek. Jan je posebej izpostavil sebe in Tilna, pa Denisa, Reneja, Danijela in že izpadlega Boruta.