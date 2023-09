Razkrita Sarina identiteta in Klarina predaja dvoboja

Gospodarica Nada je za zmagovalno razglasila družino Kristijana Kozoleta. Sara Bajec se kot novinarka pod krinko ni smela boriti in se je poslovila. Klara Vodopivec je, potem ko se je onesvestila, dvoboj predala, Kristijan Kozole pa po novi zmagi ostaja glava družine.

'Hoče biti na vrhu, samo ne bo šlo' Družini sta bili v pričakovanju prihoda gospodarice Nade in razglasitve zmagovalca druge tedenske naloge. Žan Simonič pa je medtem opazoval Klaro Vodopivec. Zdelo se mu je, da želi voditi njihov klan. Žan: "Tako se mi zdi, da ona vsepovsod pobira informacije. Taka mala lisica je. Hoče biti na vrhu, samo ne bo šlo."

Popravni izpit za obe družini Ko je gospodarica Nada prispela, sta družini še vedno delali na kokošnjaku. Nada: "Ne vem, a niso imeli dovolj časa?" Ko si je ogledala del, ki ga je postavila družina Kristijana Kozoleta, je ugotovila, da nekaj manjka, enako pa je veljalo za družino Franca Rajšpa. Nada: "Glede na to, da so vsi mladi, pa enega takega načrta ne znajo prebrati." Glavi je opozorila, da mora biti prostor, v katerem kokoši spijo, zagrajen s steno in vrati. Manjkale so tudi kokošje lestve. Nada se je odločila, da se bo vrnila čez 45 minut, zato sta družini pohiteli z delom. Gregor Fabrici je dobil idejo, da bi izdelal malce širša vrata, da bo čiščenje kokošnjaka lažje. Sam je tudi prevzel vodenje. Zmaga za družino Kristijana Kozoleta Ko se je Nada vrnila, Franc ni imel odgovora na vprašanji, kako bodo zapirali vratca, skozi katera bodo kokoške hodile spat, in kako bodo kokošnjak počistili. Za razliko od njegove je družina Kristijana Kozoleta poskrbela za oboje, bolj so se izkazali tudi pri postavitvi ograje. Ko je gospodarica njegovo družino razglasila za zmagovalno, je bil glava presrečen. Vsa jajca, ki jih bodo kokoške znesle, bodo tako pripadala hiši.

Luka Juren in Nejc Hočevar sta se lahko veselila, saj jima ni bilo treba v areno. Manj je bila vesela njuna družina, ki se ju je želela znebiti. Sara Bajec pa je vedela, da se njena zgodba počasi zaključuje. Tudi Tamara Talundžić je bila zelo žalostna, ker je vedela, da bo izgubila eno od zaveznic in prijateljic, ki sta po njenem mnenju edini pristni na posestvu. Sara Bajec mora zapustiti posestvo Poražena skupina je po prihodu v areno izvedela, da dvoboja med Saro in Majo Pavlovič ne bo. Sara je prebrala prvo pismo uredništva Kmečkega lista, s katerim je bilo gledalcem razkrito, da je v resnici novinarka pod krinko. Sara svoji kmečki družini: "To je bila, dragi moji, najtežja naloga v mojem življenju, zato ker še nikoli nisem imela nobene skrivnosti. Jaz sem pokazala svoj pravi obraz do svoje družine, jaz sem se trudila za našo družino. In všeč mi je, da sem dala vse od sebe, kljub temu, da nisem bila nikomur zares konkurenca ... Nikomur nisem naredila ničesar slabega."

Ker Sara ni bila tekmovalka, se ni mogla boriti in je morala areno zapustiti. Prav tako ni mogla izbrati nove glave družine, zato je to možnost dobila Maja oziroma njena nasprotnica. Klara se onesvesti, glavo bo izbirala Maja Družina se je odločila, da bo Majina nasprotnica v dvoboju za klobuk glave družine Klara. Pomerili sta se v igri 'Kot na sliki'. S pomočjo kresila sta morali za začetek zanetiti ogenj, a se je Klari medtem stemnilo pred očmi. Ko je prišla k sebi, je dvoboj predala, Maja pa bo kot zmagovalka izbirala novo glavo družine.

Kristijan ostaja glava družine Družina v hiši je za nasprotnika Kristijana Kozoleta izbrala Davida Petra Sekirnika. Kristijan se je veselil: "Ni se nič spremenilo, držali so se dogovora. Tako da klobuk sigurno ostane v našem klanu." Dvobojevalca sta se pomerila v igri 'Slepi kuhar'. Na mizi pred njima so bile tri posode različnih velikosti, pred njimi pa šest skledic z različnimi sestavinami. S prevezo čez oči sta morala samo z eno roko v najmanjšo skledo stresti kavo, v srednjo ješprenj, v največjo pa koruzni zdrob. Prvemu je uspelo Kristijanu, zato je lahko nadaljeval s kvizom. Medtem ko se je David še vedno trudil z razvrščanjem sestavin, je Kristijan pravilno odgovoril na tri vprašanja in postal zmagovalec dvoboja. Družino bo vodil tudi v prihodnjem tednu in znova bo imel imuniteto.