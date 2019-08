Razkrivamo novo posestvo letošnje Kmetije

Nova jesen, nova Kmetija in novi tekmovalci. Letošnja Kmetija se lahko pohvali kot največja in najbolj moderna Kmetija do zdaj. Posestvo z gozdom je veliko kar 30 hektarjev, ograjeni del, kjer sta dva vrta, pa meri tri hektarje. Tu so glavna hiša, hiša za deklo in hlapca, hiša za goste ter delavnica. Manjkala pa ne bo niti kajža, v kateri bosta zadnjo noč pred dvobojem prenočila dvobojevalca.

V glavni hiši, v kateri bodo prebivali novi tekmovalci, so tri sobe in ena kopalnica. V hiši so štiri enojne postelje in sedem zakonskih. Poleg glavne hiše je tu še hiša za deklo in hlapca, v kateri sta dve postelji, poleg teh dveh objektov, pa je na Kmetiji še hiša za goste, v kateri so štiri postelje in kavč.

Poleg novih tekmovalcev bodo na posestvu seveda tudi živalski prijatelji. Letos bodo z novimi obrazi sobivali konji, krave, srne in jeleni, koze, divje svinje in mangulice (kosmati prašiči, op. a.) ter pavi.