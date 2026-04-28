Razočarana Aleksandra: Kaj šele počnete, ko vas nihče ne gleda?

Aleksandri April je dogajanje na posestvu prišlo do živega. Aleksandra: " Če od ljudi nič ne pričakuješ, naj ne bi bil razočaran. Jaz nisem pričakovala nič, pa jim je še vedno uspelo, da so me razočarali. " Potem ko ji je Ema Dragišić ukradla blokec z zapiski iz Pratike, jo je prizadelo, ker ji je nekdo vzel njen vzglavnik. Aleksandra: " Kar vsak lahko brska vsepovsod in kar vsakemu je vse dovoljeno tu notri. Se pravi, da če ste že tu notri taki, ko vas bo videla cela Slovenija, kaj šele počnete, ko vas nihče ne gleda? "

Igor Mikič je sočustvoval z njo, saj je v prejšnjem tednu doživel izdajstvo s strani zaveznikov. Kot je povedal, je bil povsem na tleh, a je našel moč za areno. Igor: "Aleksandra je vsem fantom ščitila hrbet od prvega tedna, ne smemo tega pozabiti. Ona je bila del bratovščine in tako kot jaz je šla tudi ona pod tire." Strinjala sta se, da tekmovanje ni prostor za sklepanje prijateljstev in da se za prijaznimi nasmehi rado skriva koristoljubje. Igor: "Mislim, da je Aleksandri danes počil ventil. Vse tedne se ji je nabiralo, danes je pa eksplodiralo."

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.