Razočarana Sara, čaka jo peklenski dvoboj

Tanja Balabanić je povedala, da se je do tega tedna na posestvu zelo zabavala. Ker pa je tekmovalcev že tako malo, morajo v areno tudi tisti, ki jih ima rada. Jokala je zaradi dogovora, da bosta dvobojevalki Sara in Adrijana. Tanja: "Nič ne moreš. Nič." Sari, ki ji je nadvse prirasla k srcu, je namenila sporočilo, v katerem ji je izpovedala svoje težave. Jan jo je kasneje tolažil, češ naj potemtakem da kamenček njemu in Tilnu. Tanja: "Ni šans." Zdelo se mu je, da brez potrebe dramatizira in da se Sara ne njenem mestu ne bi tako zelo obremenjevala.

Rene in Sara sta se pogovarjala o tekmovalcih, ki so vodljivi in se podrejajo Janu. Izpostavila sta Marjano in Luko. Rene: "Ne razumem." Sara: "Saj ne rabiš razumeti. Če lahko oni mirno spijo na tak način, naj. Jaz imam mirno vest."

Prva dvobojevalka postane Sara

Na izboru prvega dvobojevalca je Sara dobila kamenček dvojčkov in Luke, ki se je tekmovalki zdel neiskren. Marjana je prelomila svojo obljubo, da ne bo glasovala za ženske, in se je opravičila Sari, Tanja pa je jokala in se v zadnjem trenutku odločila za Marjano z argumentom, da ni iskreno povedala za dogovor. Pojasnila je, da sta se s Saro preveč povezali. Sara: "Po eni strani Tanja joče, po drugi pa ni naredila ničesar, da bi mene obvarovala pred to situacijo, do katere smo prišli." Sara je še očitala Janu, da ni prišel do nje in ji v obraz povedal, kaj si misli in kaj namerava. Jan: "Pa zakaj bi jaz moral iti do nje? Ona je to očitno pričakovala, ker dobro kuha. Zmagala je v MasterChefu in očitno ji moram vse povedati vnaprej, kaj jo čaka. Čaka jo peklenski dvoboj. Pika." Saro in njeno nasprotnico po novih pravilih res čakata najmanj dva boja, vrstni red pa bo izbirala druga dvobojevalka.