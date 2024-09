Razočarani Igor Mikič: Taktika nima meja in ljudje nimajo empatije

Igor Mikič se je odločil, da bo večerjal skupaj s služabniki v hlevu. Povedal je, da ga je družina razočarala s svojim vedenjem, grdimi pogledi in slabo energijo. Maja Triler pa je prosila sotekmovalce, naj jo izločijo iz vseh taktik, saj da ne želi igrati igre, ki je prepredena z zahrbtnostjo. Tjaša Vrečič je komentirala, da Maja govori eno, dela pa drugo, in da kuje že milijon svojih taktik.

Marcelovo pismo

Marcel Verbič se je odločil Tamari Talundžić napisati sporočilo, v katerem jo je vprašal, kako bo igra potekala v nadaljevanju. Zanimalo ga je, ali še vedno držijo skupaj, ali mora igro nadaljevati sam. A se Anji Malešič in Timu Novaku ideja ni zdela dobra. Tamara pa ni pričakovala sporočila, povedala je, da ves čas ponavlja isto zgodbo in jo vedno znova razočara. Med vrsticami ni razbrala opravičila, temveč Marcelov strah in trepet. Gozdarjem je sporočila: "Tukaj se igra umazana igra, bolj kot pri nas lani, ampak imamo močno sestavljeno ekipo, s katero lahko pridemo do konca brez Marcela. To je moj pogoj." Slednji je povedal, da Tamara igra šefico, ki postavlja pogoje: "Jaz to sprejmem. Ni problema, bom šel sam naprej, res. Kar sem si zakuhal, bom pojedel." A sta ga Anja in Tim mirila, saj da Tamara morda še ni prebrala njegovega sporočila.

Marjana je prva dvobojevalka, Igor se jezi

Tekmovalci so prvega dvobojevalca izbirali med Nikom Trilerjem, Nušo Šebjanič in Marjano Povše. Slednja je glasovala za Nušo, Boris Vidovič prav tako. Nuša je glasovala za Marjano, Tjaša in Žiga Mohar prav tako. Nik je glasoval za Nušo, Laura Beranič za Marjano. Ines Dužič je glasovala za Nika, Stanislav Travnikar in Žan Hronek za Marjano. Maja se je odločila za Nušo. Glava Igor se je na koncu jezil, ker so tekmovalci glasovali za Marjano, ki je najbolj nasmejana in pozitivna, poleg tega skrbi za to, da so vsi siti. Tjaša pa je komentirala: "Ko se je pa hotelo dati Žana, pa ni bilo nobenega sram ... Človek komaj stoji, pa se ga je hotelo dati ven."

Igor je novico s težkim srcem predal služabnikom. Igor: "Mene so ljudje razočarali, ampak jaz vem, da boste zmagali v areni. Taktika nima meja in ljudje nimajo empatije, midva ... mi jo pa imamo, a ne? Marjanca, se opravičujem, ampak moram reči, da ste prva dvobojevalka." Marjana je povedala, da je to pričakovala, saj so odnosi zelo napeti, igra pa je postala umazana.