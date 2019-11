Razočarani Rene: Počutim se zelo izdanega

Kljub prizadevanjem, da bi se izognil areni, je Rene postal drugi dvobojevalec. Še najbolj ga je s svojo odločitvijo prizadela Tanja, upanje pa mu je vlilo pismo, ki bi ga lahko rešilo pred dvobojem.

Za Reneja Kmetija ni igra Reneja Šantića je zanimalo, kako bosta na izboru drugega dvobojevalca glasovala Sara in Luka. Rene: "Da se vsaj pripravim, če bo name padlo to breme." Sara mu je povedala, da bo verjetno glasovala zanj, resda s težkim srcem, pa vendar. Sara: "To je igra." Rene se je razburil, češ da noče slišati teh besed: "To ni igra, tu smo v realnem življenju." Priznal je, da ga je Sara s svojimi izgovori razočarala.

Rene: To ni igra! FOTO: POP TV

Adrijana in Rene se prepirata Adrijano je zmotilo, ker je Rene lobiral za glasove. Luki se je to zdelo smešno: "Adrijana pleše tako kot dvojčka igrata." Zdelo se mu je, da govori neumnosti in da jo je strah dvoboja. Medtem ko sta se Rene in Adrijana prepirala, se je Tom veselil. Upal je, da bosta nervozo prenesla v areno, saj bo to njegova prednost. Prepir je zaključil Jan, ki ni želel, da bi zaradi "takšnih neumnosti" trpela tedenska naloga.

Jan je posegel vmes, da bi se lotili dela FOTO: POP TV

Obeta se goljufija Jan in Tilen sta dobila idejo, da bi prelisičila gospodarico Nado, in da ne bi pobrali vse koruze. Tom ju je spomnil, da je enkrat že pregledala celo njivo, a sta dvojčka ocenila, da imajo tako vsaj možnosti za uspeh. Rene mora v dvoboj Adrijana in Rene sta si na izboru drugega dvobojevalca izmenjala kamenčka. Reneja je zmotilo to, da je Tanja dala svojega Sari. Rene: "Ostala je nevtralna, v bistvu je pa s tem mene porinila v dr***. Počutim se zelo izdanega." Luka se je odločil, da ne bo upošteval dogovora s Tilnom, nakar mu je Jan olajšal odločitev: "Ne delaj z glavo, delaj s srcem." Kljub temu je Luki šlo na jok, ker je znova izdal Tilna. Sara je glasovala za Adrijano in rezulat izenačila, zato sta imela zadnjo besedo dvojčka in odločila sta se za Reneja. Jan je bil vesel: "Ker mi vse uspe, kar si zaželim."

Razočaranje FOTO: POP TV

Nova pisma stricev iz ozadja Luka je našel tri sporočila stricev iz ozadja, ki so enega naslovili prav nanj. Dvobojevalcema je moral predati ostali dve pismi, pri čemer nista smela izvedeti, da sta pismo dobila oba. Odločil se je, da ga bo prvemu dal Tomu. V pismu je bila uganka, ki bi ga lahko pripeljala do morebitnega namiga, a je našel še eno uganko. Rene končno dobi pismo Mračilo se je že, ko je Luka dal pismo še Reneju, ki je bil pripravljen prebedeti vso noč, da najde nov namig. Dvojčka sta se pritoževala, ker Rene ni pomagal pri nalogi, saj so dodatni par rok krvavo potrebovali. Sara je opazila, da se Rene nenavadno vede, zato se ji je dozdevalo, da ima skrivno nalogo. Rene se je končno pridružil tekmovalcem pri delu, a je mislil samo na uganko, prav tako Tom.

Rene je upal, da mu bo Luka v pomoč FOTO: POP TV

Luka dobi nov zagon Luka je po dveh mesecih prejel pismo, ki ga je zelo osrečilo. Izvedel je, da ga vsi pogrešajo, da so vsi živi in zdravi, tudi njegova mama, in da navijajo zanj. Luka: "Dobil sem nov zagon." Prihodnjič bo Rene še naprej iskal namig in bo postal sumljiv Tomu.