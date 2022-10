Razočarani Tom napove maščevanje, Maja in Monika presrečni

Družina v hiši se je med opravljanjem naloge spoznavala in povezovala, Maja in Monika pa sta premišljevali o tem, da se bo morala ena izmed njiju posloviti. Maja je razkrila, da je Monika z eno nogo že doma, saj da je Maja psihično bolj stabilna, poleg tega Monika ni več mogla prenašati sotekmovalcev.

Ivan je Aljažu zaupal, da premišljuje o predaji dvoboja, saj ima doma dva otroka. Aljaž je protestiral, češ da ga potrebuje in da ga ne bo pustil domov. Je pa Ivan dodal, da bi se v primeru dvoboja s Tomom boril. Manjina družina je tudi ugotavljala, da tedenska naloga ne napreduje, in tudi glava družine je začela izgubljati prvotni optimizem.

Aneta je Nataliji omenila, da sta oba Jana potrebovala malo več spodbude pri tedenski nalogi. Karin je branila Jana Zadravca, češ da se ne spozna toliko na kmečka opravila, Jan Zarnik pa menda dela kar po svoje. Nato je Natalijo zanimalo, kdo od njihovih sosedov si zasluži naziv prvega dvobojevalca. Ivan je dobil glasova obeh Janov, vsi ostali so glasovali za Toma. Maja in Monika sta bili zaradi tega dobre volje kot še nikoli.

Aljaž se je po Natalijinem odhodu želel pogovoriti s Tomom, ki je bil vidno razočaran. Sicer je povedal, da so mu naredili uslugo, saj mora vsaj enkrat v areno, da bi sploh lahko prišel v finale. Počutil pa se je, kot da je dobil nož v hrbet. Napovedal je, da se bo maščeval, takoj ko se vrne. Aljaž mu je dal vedeti, da bi moral komunicirati in se dogovarjati, toda Toma ni nihče vabil k pogovorom, sam pa ni vsiljiv. Ko pa je že bil prisoten, je beseda tekla o nepomembnih zadevah, zaradi česar je slutil, da njegovi nekdanji zavezniki nekaj naklepajo.

Prvi dvobojevalec je tudi Jan Zadravec

Manjina družina bi za prvo dvobojevalko izbrala Majo, a so seveda tudi oni prvega dvobojevalca določili sosedom. Odločali so med Janom Zadravcem in Karin. Za slednjo so glasovali Tom, Maja in Monika, za Jana pa Andrea, Ivan, Aljaž in Manja, zato se bo ta teden v areni zagotovo odvil moški dvoboj. Aneta je takšen izid pripisala Janovima dvema levima rokama.