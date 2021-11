Razočaranje in jeza zaradi kamenčkov, Nina in Tjaša sta zamudili svoj vlak

Že nekaj časa se vse vrti okoli Nininega kamenčka in kamenčka, ki ga je Lini ukradla Tjaša. Nocoj so prišle na dan vse podrobnosti in izzvale obilo razburjenja. Tjaša bo morala v boj proti Majdi, Majda pa je že napovedala – borila se bo kot levinja!

Franc je povedal, da mu je popolnoma jasno, zakaj se je Karin javila za črno ovco - da bi nosila podatke zaveznikom na posestvu, a se po njegovem mnenju ne zaveda, da tega ne bo smela in da si bo ob prvi napaki izkopala luknjo. Dogajanje si lahko (znova) ogledate na VOYO, ki hkrati omogoča tudi ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje. Po drugi strani je Franc razočaran nad Tjašo, ker je tako naivna, da ne vidi, da je škodljivo, da je črna ovca karakterno tako močna tekmovalka kot je Karin.

Karin dobi obisk Karin se je v hiši v gozdu prebudila v umirjeno jutro. Pričakuje sicer, da bo imela za opraviti določene naloge, a upa, da je to, da je črna ovca, zanjo pozitivno. Tišino sta prekinila dvojčka Jan in Tilen Klobasa, zmagovalca pretekle sezone Kmetije. Dvojčka sta zaupala, da sta pričakovala Franca in da sta presenečena, da je v gozdu pristala Karin. Zaupala jima je, da je zaveznica s Tjašo, Tilnom in Ginom, a da Tjaši ne zaupa najbolj zaradi kamenčkov.

Polona in Romana sta na posestvu poskušali pripraviti krave do tega, da bi pojedle ostanke zelenjave na vrtu. Medtem pa so se fantje v jedilnici ukvarjali s tem, kako dokončno zapreti prostor. Tilen je bil že naveličan zabijanja desk, Gino se je odločil, da se bo lotil barvanja.

icon-expand Kdo naj bo drugi dvobojevalec? FOTO: POP TV

Kljub temu, da so imeli dela čez glavo, je pogovor med Tilnom in Francem nanesel na glasovanje o drugem dvobojevalcu. Franc je prepričan, da je treba razdreti klan. Tilen je po njegovem mnenju popolnoma zasanjan, a je glede kamenčkov vedno na tekočem, komu ga dati. Dvojčka kot glasnika stricev iz ozadja Kerin je dvojčkoma zaupala, da je Majda njen največja zaveznica. Ko sta ji povedala, da mora kamenček na tokratnem glasovanju dati svojemu največjemu zavezniku, je dejala, da je to Tjaša. Presenečenima dvojčkoma je pojasnila, da se je zanjo odločila, ker je Majda že določena za prvo dvobojevalko. "Če nalogo opraviš, dobiš namig za vstopnico v finale," sta obljubila. Karin mora glasovati prva. Svojo nalogo mora dobro skrivati in odločila se je, da bo člane družine na posestvu zamotila s tem, da bo nagajala – izpustila bo krave in storila še kakšno 'neumnost'.

icon-expand Vsako priložnost izkoristilo za pogovore o glasovanju FOTO: POP TV

Taktiziranje na posestvu Tudi na posestvu niso sedeli križem rok. Tjaša je Poloni povedala, da računa na pomoč Majde – če bo dvojni dvoboj, naj izbere Franca kot najmočnejšega ter ga pomaga izločiti. Sicer pa je Poloni dodala, da se dvoboja ne boji in da je pripravljena tudi iti v dvoboj. Pogovarjale so se tudi Nina, Polona in Romana. Pogovor je nanesel na Tjašo in ugotavljale so, da se dela izjemno umirjeno, da bi prišla do čim več informacij. Člane družine je na Kmetiji presenetila Karin. Povedala jim je, da je prišla na obisk in na kosilo. Vsi so je bili veseli. Polona je bila vesela, da bo lahko pomagala na kmetiji, po drugi strani je dejala, da se zaveda, da ima nalogo, da nagaja. Karin jim ni izdala nič glede bivanja v hiši v gozdu. Zlagala se jim je, da je tam sama, da nima ničesar in da bo z njimi do večera. Dvojčka, ki sta čakala v hiši v gozdu, sta bila prepričana, da gre Karin naloga dobro od rok. Trgovanje N posestvo je prispel trgovec Luka. Tjaša in Franc sta se pogajala – Tjaša je računala, da bo dobila veliko na lepe oči, a je bil Luka jasen - na lepe oči ne bo dobila ničesar. Ker sta Tjaša in Franc delovala precej neuspešna, se je pridružila še Polona. Prinesla je še marmelado in vse skupaj je počasi steklo. Med trgovanjem je Karin na posestvu poskrbela za pravo razdejanje. S prikolice je pometala prikolice na kup pospravljene ostanke z vrta. Popoldne so dekleta naštela, da so vložila okoli 300 kozarcev zelenjave. Štetje je prekinila voditeljica Natalija, ki je na posestvo tokrat prišla kasneje kot običajno.

Tokrat je prva glasovala Karin. Kot je obljubila dvojčkoma, je kamenček podarila Tjaši. Tilen je glasoval enako. Tjaša je glasovala za Nino, Majda za Tilna. Gino je presenetil, ko je kamenčka dal Tjaši. Nina je kamenček dala Francu, Romana Tjaši. Franci je svoj kamenček podaril Tilnu, Polona pa je glasovala za Nino. Druga dvobojevalka je postala Tjaša. Tokrat ne bo izbirala vrste dvoboja, ampak bo izbirala vrstni red vseh treh. Za mizo je zavrelo Tjaša je Nino med glasovanjem označila za lažnivko. Pojasnila je, da zaradi kamenčkov ne verjame več nič. Ko je Natalija povprašala, kdaj bo lahko videla te kamenčke, je Karin prekinila dogajanje in prebrala pismo, v katerem je jasno napisano, da kamenčki s tem tednom izgubijo moč. Izkoristiti ga tako ne bo mogla ne Tjaša in niti Nina. Natalija je izzvala lastnike kamenčkov, naj jih postavijo na mizo. Tjaša je pokazala rdečega. Franc je znorel. "Ti finala ne boš videla! Da vzamem kramp in ti ga zabijem na glavo!" je vpil. Ko je Romana omenila, da je tudi sama že naletela na laži na Kmetiji, je Franc dvignil glas še nadnjo. Romana ga je okrivila, da jo je obtožil, da se je poljubljala z Ambrožem. To je potrdila tudi Tjaša, Franc je vse zanikal. Nina je Tjašo obtožila umazane igre in Tjaša je vrnila: "Jaz vem, da je tvoja najljubša risanka Tom in Jerry." Nihče ni vedel, kaj točno misli – le Polona in Nina. Kamenčka je nato pokazala tudi Nina. Jasno je postalo, da pogovor, ko je Natalija zapustila posestvo, še ni bil zaključen. Franc ni mogel verjeti, da je kdo dejansko sposoben stikati po stvareh. Romana se mu je prišla opravičit in Franc je opravičilo sprejel in je bil zadovoljen, da se je opravičila.

icon-expand Karin je prejela pomemben namig. FOTO: POP TV