Razočaranje za Aljaža, Monika ga je prinesla okoli

Monika ni izpolnila obljube Aljažu in je za glavo družine imenovala prijateljico Majo. Po novici, da bodo odslej mogoči mešani dvoboji, pa sta ogrožena postala Tom in Andrea.

Veselje in objemi Jan in Aljaž sta po prepiru razčistila in ugotovila, da je prišlo do nesporazuma.

Jan je namreč mislil, da ga želi sotekmovalec napasti. Manjina družina se je po druženju odpravila v hlev in slovo je bilo veselo in polno objemov. Danijelina družina se je kasneje razveselila še bogate večerje. Delček so odstopili sosedom, kar se je slednjim zdela zelo lepa gesta.

icon-expand Manja je Jana povabila k ograji, a ni hotel iti. FOTO: POP TV

Andrea in Maja na bojni nogi, a ne za dolgo Andrea je bila vesela, da je lahko spet imela stik z živalmi, a hkrati razočarana nad sotekmovalci: "Ker se eni obnašajo, kot da je vse v redu ... Do včeraj so pljuvali drug po drugem, danes pa naj bi bilo super." Poleg tega se nihče ni potrudil za živali, zato se je spet začela umikati od družine. Ta dan je bilo še posebej napeto med njo in Majo. Slednja je povedala, da se ne bo pogovarjala z Andreo, saj jo je motil njen ton. Andrea pa je naznanila, da bo Majo ignorirala, zdelo se ji je, da jo je želela skregati s Tomom. Tom je Majo miril in ji svetoval, da bi se lahko kdaj ugriznila v jezik. A sta se tekmovalki kmalu zatem pogovorili, Andrea pa je Maji povedala vse, kar se je dogajalo za njenim hrbtom. Tako je Maja izvedela, da so si vsi želeli njene izločitve.

Razočaranje za Aljaža Manjina družina si je ogledala sporočilo izpadle članice. Glavi družine je Monika sporočila: "Danes govoriš eno, jutri govoriš drugo. Bodi to, kar si." Andrei je povedala, da bi se morala več smejati, ker ji nasmeh pristaja. Ivanu je sporočila, naj se ne krega in ne trmoglavi pri svojem, ker tako ne bo prišel nikamor. Aljažu je povedala, da je' fotr' te kmetije, pohvalila ga je, ker je tako zelo delaven, iznajdljiv in priden. Maji je položila na srce, da naj z Ivanom stopita korak nazaj, se pogovorita, najdeta skupni jezik in poskrbita za pozitivno energijo. Za glavo družine je imenovala pridno in močno Majo, s tem pa ni izpolnila obljube Aljažu, ki je bil razočaran.

icon-expand Aljaž, ko je izvedel, da ne bo glava družine. FOTO: POP TV

Nova naloga je priprava drv Družini sta dobili hlode, ki jih bosta morali razžagati, razklati in drva zložiti. Gospodarici Nadi se je naloga zdela preprosta, ni pa imela občutka, da sta glavi razumeli navodila. Ocenila bo dolžino, razklanost in količino. Danijela je napovedala, da bo zelo natančna, Maja pa je računala na moške člane, a je tudi sama bila pripravljena na fizično delo. Ivan je tuhtal, da je njegova družina v prednosti, saj imajo sosedje samo dva moška člana.

Družini se zaženeta v hlode Družini sta se hitro lotili tedenske naloge. Danijelina družina je poskrbela za tekoči trak. Aljaž si je dal duška, saj ga je Monika razjezila, ker ga je prinesla okoli, a se je to poznalo na njegovem telesu in bal se je, v kakšnem stanju bo naslednji dan. Maja je bila zadovoljna, zdelo se ji je, da sosedje nimajo možnosti za zmago. So pa sosedje na željo natančne glave družine pripravili podest za svojo skladovnico drv.

icon-expand Ali Andreo čaka dvoboj s Tomom? FOTO: POP TV