Razočaranje: Zdenka presenetila z izborom glave družine

Denis, Frankoin Alexander hočejo od Anne izvedeti, koga bo Zdenka dala za glavo družine, a plavolaska ostaja skrivnostna. "Midve sva bili dogovorjeni, da greva skupaj, ampak to ni opcija, ne moreš iti skupaj, zato sva se odločili, če je moč, da me bo premagala. Jaz nisem nič počela, samo stala sem tam," je povedala Anna, Denis pa ji ni verjel: "Jaz vem, da je dobro zaigrala."

Alexander želi s šarmom priti do informacij

"Poglej kakšen teden je bil, najbolj napsihiran, raje bi bil v gozdu en teden brez hrane," je Alex potožil Anni, ta pa mu je odvrnila, da ima od arene dalje popolnoma kristalno sliko dejanskega stanja na Kmetiji. Pravi, da ji je vse jasno.

"Jaz tebe ne bom vprašal. Te spoštujem, vem, da ne boš povedala in nočem, da poveš. Deset odstotkov me zanima, kdo bo glava družine in kako bo to vplivalo na celo družino," je Alex rekel Anni, ta pa ni nasedla: "Alex želi na prefinjen način iz mene izvleči informacijo, kdo bi bil glava družine in on okoli in okoli sprašuje, ampak ne bom reagirala. Naj bo napeto, da so vsi na trnih."

Glava družine? Anna razočarana, Denis nezadovoljen

Zdenka je poskrbela za presenečenje - za glavo družine je imenovala Franka, ki bo klobuk zdaj nosil že četrtič: "Odločila sem se, ker sva skupaj na kmetiji uživala, delala in se zabavala, spoštoval me je, kot se spodobi. Nova glava družine je Franko." Novica je seveda najbolj razveselila Franka: "Ola, to pa ja, Zdenka! Finale!"

Med bolj razočaranimi pa sta bila Denis in predvsem Anna. "Anna je odreagirala, kot da bi jo nekdo polil s kanto dreka," je komentirala Sabina, Anna pa je povedala: "Zdenka ima en obraz, ko si z njo. Ko je sama, se pa drugače odloča."