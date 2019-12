Razpoke v zavezništvu: Dvojčka sta nesposobna, njima gre samo taktika od rok

Tekmovalci Kmetije vstopajo v 13. teden šova in v igri za 50.000 evrov jih je le še pet, kajti JaninTilen Klobasa tekmujeta kot ena oseba. Na posestvu že diši po velikem finalu in vsi so v velikem pričakovanju sklepnega dejanja. Njihovi odnosi so zato na še večji preizkušnji. Luka Lampret bo denimo opazil, da ga Jan in Tilen podcenjujeta. Luka: "Onadva mislita, da če bom v finalu, da bosta z lahkoto zmagala." Poudaril je, da sta dvojčka že vse od začetka prepričana v zmago in da so se tega mišljenja ‘nalezli’ tudi njuni sotekmovalci.