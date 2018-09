Voranc o Blaževi smrti: Presenetilo me je, bil sem žalosten

Vida se je končno po vsej drami zbližala s svojima sinovoma in tako skušala vsaj malo nadoknaditi izgubljen čas. A tragedija je pretrgala vezi. Bernarda Oman nam je zaupala, kako je doživljala snemalne dni. "Sem tiste vrste igralka, ki vedno komaj čaka nove scenarije, ker me strastno zanima, kam se bo moj lik Vide zapeljal," je dejala. Igralci namreč dobivajo scenarije v sedmih blokih po 10 do 12 epizod.

"Ko sem prejela v branje drugi blok tretje sezone sem bila šokirana, presenečena, žalostna, jezna, ker si niti slučajno nisem predstavljala, ne kot Bernarda, da Voranca ne bo več z nami, in ne kot Vida, da bom izgubila Blaža. Žal mi je bilo, ker je bil Voranc moj najmlajši igralski kolega in so njegove duhovitosti in iskrivosti čudežno vplivale na moje razpoloženje na snemanjih. Od mladih se tudi veliko naučim, razmislim ali raziščem," je pojasnila. "Še težje pa je bilo Vidi. Ne glede na to, da je bila dolgo, predolgo, odsotna, je bolečina ob izgubi otroka strašna. Sama sem mama in sem se toliko lažje, ampak z veliko bolečino, skušala vživeti v vlogo Vide in v dneh, ko smo snemali izgubo, smrt, žalovanje, pogreb, je bilo zelo izčrpavajoče. Takšne prizore težko odigram, ne da bi 'dala noter' tudi del sebe, del Bernarde. Snemanja teh prizorov so trajala trikrat dlje, kot bo to videti v seriji in upam, da bo trud, ki ga je vlagala celotna ekipa v to skrajno žalostno situacijo, opažen in sprejet," nam je zaupala.

Marijana Brecelj pa je dodala: "Bili smo zelo presenečeni, če ne celo šokirani, ko smo izvedeli, da bomo izgubili Blaža, še posebno midva s Tadejem (Rokom), saj smo mi trije predstvljali jedro družine Slak in tudi veliko časa preživeli skupaj na snemanju. Snemanje prizorov smrti, pogreba in vsega kar spada zraven, je nehvaležna in zahtevna naloga, ker tako neposredno in globoko vdira v tvoje osebne izkušnje in čustva ob smrti in umiranju najbližjih, ki jih doživljamo v realnem življenju. Navkljub profesionalni distanci, s katero se lotevamo svojih nalog, je bilo težko."