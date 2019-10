Rene in Sara sama na izlet v Trst: se med njima kaj plete?

Sara Rutar in Rene Šantić sta se, sodeč po družbenih omrežjih, na posestvu resničnostnega šova Kmetija zelo zbližala. Po končanem snemanju šova se še vedno družita in pretekli vikend sta skupaj obiskala tudi Trst, iz kjer sta se javila tudi na Instagramu.

Ker je njun odnos na posnetkih deloval zelo sproščen, smo oba poklicali in povprašali, kaj se dogaja ter če se med njima plete kaj več kot le prijateljstvo. "Šla sva sama, ampak sva šla čisto kolegialno, šla sva na pico," je za 24ur.com povedal Rene in dodal: "Ona tam pozna neke skrivne kraje in picerije. Šla sva jesti in malo okoli, nič takšnega."

Na vprašanje, če sta se na Kmetiji zbližala, je Rene odgovoril: "Precej, ja ... kolegialno." Na vprašanje, če obstaja možnost, da bi se med njima razvilo kaj več kot le prijateljstvo, je odgovoril: "Ne, mislim, da ne. Sara ima tudi fanta že pet let in mislim, da do tega ne bo prišlo. Ne verjamem, da bi lahko prišlo do tega." Dodal je tudi, da fanta še ni spoznal: "To pa še ne, tako daleč pa še nisva. (smeh)" Rene pravi, da sta zelo dobra prijatelja in da se kaj več o tega ne dogaja. Za komentar smo prosili tudi Saro, a se žal za enkrat še ni oglasila.