Rene po velikem razočaranju v šovu novim zmagam naproti

Ko sem izpadel pred superfinalom, sem bil neizmerno razočaran, tako zelo, da sem želel oditi takoj. Mogoče tako zelo, ker sem bil prepričan v svojo zmago. Celo po tem, ko sem izgubil prvo borbo v spretnosti, ker sem bil prepričan, da bo borba na moč bolj fizične narave, kot spretnost. Enostavno me je izdala glava, nisem bil pri stvari in na koncu je Luka zasluženo zmagal.

V šovu nisi skrival velike želje po zmagi, s čimer bi lahko finančno razbremenil svojo mamo. Kakšne misli so se podile po tvoji glavi, ko si izpadel tik pred superfinalom, in si se moral posloviti od glavne nagrade?

Tanja Balabanić je prav tako (bila) tvoja prijateljica, a je dvojčka postavila na prvo mesto. Kako si si razlagal takšen preobrat in kako si se z njim spoprijemal. Mimogrede, prav to je Tanja očitala tebi, namreč da si vajino prijateljstvo zavrgel v prid Sari.

Sara je bila praktično edina opora in sem ji zelo hvaležen za to. Bila je edina, ki me je vzpodbujala do konca, drugi so se enostavno vsi podredili. Včasih niti meni ni šlo v glavo, kako.

S superfinalistoma Janom in Tilnom, Tanjo in Tomom Zupanom

Jan Klobasa je imel očitno vse pod nadzorom, igro je preučil do potankosti in to pri 21- ih letih. Kako pomembno vlogo pri realizaciji vseh načrtov sta imela njuna karakterja, oziroma s katerimi svojimi lastnostmi sta lahko tako zelo vplivala na sotekmovalce?

Jan se je odlično spravil k stvari. Bila sta dva in iz psihološkega vidika sta bila močna, ker se je vedelo, da bosta stala drug za drugim, in očitno je to toliko vplivalo na tekmovalce, da so samo sledili. Večino časa je eden počival in taktiziral, drugi pa delal, in če si hotel ostati v stiku z igro, si moral početi enako, v tem primeru ni bilo mogoče neprestano delati.

Pa se ti zdi, da sta bila nespoštljiva do tekmovalcev?

Dostikrat sta znala biti nespoštljiva v izjavah, vsaj kolikor slišim, vendar se s tem ne obremenjujem preveč.

Ali meniš, da je tebi pri realizaciji tvojih načrtov in želja zmanjkalo odločnosti?

Ne bi mogel reči, da mi je zmanjkalo odločnosti, me je pa verjetno izdala lastna glava, v smislu prevelike želje po zmagi.

Svojo pot v šovu si začel kot odpadnik in nekajkrat si skoraj vrgel puško v koruzo. Je bilo res tako hudo?

Kot odpadniku mi je res bilo težko, striktno zato, ker ni bilo hrane. V tem času sem popil toliko koprivinega čaja, da ga imam za celo življenje dovolj. Psihično je bilo kar naporno ravno zaradi tega, in ker nam je bilo dolgčas. Je pa odlična izkušnja, kjer spoznaš samega sebe.

Kakšna je bila vrnitev v realnost po tako dolgem času? Kakšna so bila srečanja z najdražjimi?

Zunaj je čisto drugi svet. Predvsem vidiš, koliko dejansko pomeni svoboda, ko nisi več samo na posestvu, ampak lahko letaš naokoli (smeh). Srečanje z bližnjimi je bilo super, praktično vsi so gledali Kmetijo in so zelo navdušeni nad šovom.

Kako je izkušnja s Kmetijo vplivala nate in kakšnih odzivov si bil deležen doslej?

Do sedaj so bili odzivi zelo pozitivni, praktično skoraj ni bilo negativizma, če izključimo socialna omrežja. Ljudje se tudi radi fotografirajo z nami. Super pozitivno (smeh).