Rene v boj poslal Tanjo in dvignil pritisk Janu

Rene Šantič je po zaslugi najdenega sporočila brez oklevanja svoje kamenčke namenil Tanji Balabanić, ki se bo ta petek s Saro Rutar borila za nadaljnji obstanek na posestvu. S svojo potezo je razburil Jana Klobaso, ki ga je označil za hinavca in lažnivca.

Pismo bodočih mladoporočencev Družina je dobila pismo bodočega ženina Romana, ki je po poklicu kuhar, in neveste Ane, sicer pomočnice vzgojiteljice, ki pa se je našla v drugih vodah, v izdelovanju volanov za jadrnice. Sta starša 6 let stare, navihane in vesele Lare. Za njima je veliko lepih, pa tudi težkih trenutkov, ki so ju še bolj povezali, zato želita svojo ljubezen proslaviti še s poroko. Pričakovala sta, da bosta na posestvu doživela čaroben obred. Svoj prihod sta napovedala dan pred poroko, kar je pomenilo, da so morali tekmovalci pripraviti hišo za goste. Poleg tega so morali organizirati dekliščino in fantovščino. Šele po njunem pismu so dojeli, da gre zares. Jana je zgrabila panika, Tilen pa je bil bolj optimističen.

Spori zaradi stresa Sara Rutar se je lotila peke torte, a sta ji pri tem nagajala Rene, ki ji je kradel odmerjene sestavine, in smetana, ki se ni hotela stepsti. Jan in Luka sta povedala, da jim je zgodba bodočih mladoporočencev segla do srca, zato so se odločili, da bodo dali vse od sebe in da bodo poskrbeli za nepozaben dan. A je zaradi stresa prihajalo do sporov, v lase so si skakali predvsem Tilen, Luka in Jan. Jan: "Tilen in Luka, onadva sta cela neka panična ... Če se bomo drli, bo samo slabše, ne bo nič boljše." Tilen pa se je spet jezil na Reneja, ki se je pomenkoval z Marjano. Tilen: "Če ne stojiš poleg njega, on ne dela ... Vse mu je teba dobesedno pokazati, da razume, o čem se gre."

Rene prepreči ‘katastrofo’ Marjana Povše je povedala Reneju, da bo po vsej verjetnosti on drugi dvobojevalec. Predlagala je, da bi kamenčke namenili njej, da bi Sara opravila svoj del naloge. A to bi pokvarilo Renejeve načrte, kajti dobiti je moral čimveč kamenčkov, ki jih je nameraval po zaslugi sporočila, ki ga je našel, dati drugemu tekmovalcu. Rekel ji je, naj mu zaupa in naj mu da kamenček, kar jo je povsem zmedlo. Rene se je še pozanimal, koga bi Sara izbrala za nasprotnika. Ponovila je, da bi izbrala Tanjo. Ker je slutila, da ima nekaj za bregom, se je odločila, da mu bo zaupala.

Rene svoje kamenčke podeli Tanji Sara je na izboru drugega dvobojevalca kamenček namenila Tanji. Dvojčka, Tanja, Marjana in Luka so jih namenili Reneju, ta pa je enega dal dvojčkoma. Rene, ki bi moral postati drugi dvobojevalec, je nato razkril, da je našel sporočilo. Ko ga je prebral, je kamenčke potisnil proti Tanji. Rene: "Za Tanjo sem se odločil zato, ker je moj načrt razbiti klan rdeče sobe, iti proti Janu in Tilnu." Obenem je upošteval Sarino željo.

Jan razburjen zaradi Renejeve poteze Sara se je po izboru veselila, Janov klan precej manj. Jan je Reneja označil za strahopetca, hinavca in lažnivca. Tanji pa je povedal, da je pripravljena na dvoboj, saj da je v boljši fizični pripravljenosti. Žal jima je bilo, da Rene kamenčkov ni dal njima. Luka in Tilen pa sta se celo malce veselila Tanjinega morebitnega odhoda, saj tekmovalka preveč vpliva na Jana.

Tanja se noče pogovarjati z Renejem Rene se je hotel pogovoriti s Tanjo, ki pa mu je povedala, da se nimata o čem pogovarjati, da pa mu ne zameri. Tanja: "Imaš slabo vest, zato ker te je prepričala v nekaj? In zdaj se boš ti meni opravičeval?" Rene jo je spomnil, da so tudi oni hoteli v areno poslati njega. V pogovor je posegel tudi Jan, nakar je Tanja umirjala strasti. Kasneje je Rene povedal Tanji, da jo ima najraje na posestvu, da pa igra zahteva svoje.

Toplina in ljubezen Na posestvo sta prišla Roman in Ana, ki ste ju gledalci lahko spoznali v drugi sezoni oddaje Delovna akcija, v kateri sta se tudi zaročila. Zaljubljena gosta sta bila sproščena, s toplino in ljubeznijo sta presenetila tekmovalce. Povedala sta, da jim povsem zaupata. Bila sta navdušena nad posestvom, uživala sta, medtem ko so se tekmovalci mrzlično pripravljali na veliki dan, a brez dekliščine in fantovščine seveda ni šlo.

