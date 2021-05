Vrača se resničnostni šov Kmetija: prijavnice že odprte

Da spomnimo. Na prestolu Kmetije še vedno sedita dvojčka Jan in Tilen Klobasa, ki sta lovoriko osvojila leta 2019, zdaj pa je prišel čas za novo zmagovalko ali zmagovalca. "Ste me res vprašali, ali bi ponovil to dogodivščino? To sploh ni vprašanje. TAKOJ," ne skriva navdušenja Jan, ki tudi v imenu brata pove, da je bila to zanju ena najlepših življenjskih izkušenj: "S Tilnom imava na Kmetijo same lepe spomine. Spoznala sva veliko prijateljev, doživela nepozabne izkušnje in seveda na koncu zmagala." In zakaj bi vsem svetoval, da se prijavijo?"V Kmetiji spoznaš sebe, saj prestaneš izkušnje, ki jih nisi pričakoval. Ni vsak dan rožnato, zato je toliko več spoznanj," še pravi Jan, ki bi se z veseljem še kdaj pomeril v areni, najraje v spretnosti.