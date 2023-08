Rokometaš Kristijan od oboževalca Kmetije do tekmovalca

Kristijan Kozole je velik oboževalec resničnostnega šova Kmetija, ki ga spremlja že vse od začetka. Tekmovanje bo na lastni koži izkusil v jubilejni 10. sezoni, težkih preizkušenj pa se ne boji.

26-letnega Kristijana Kozoleta je v resničnostni šov Kmetija prijavila prijateljica. Kristijan: "Ker je vedela, da ga spremljam od samega začetka in sem velik navdušenec." Zato se je izjemno veselil začetka snemanja: "Vedno sem spremljal samo prek televizijskih ekranov, zdaj bom pa končno to doživel tudi na samem posestvu." In še doda: "Najbolj pa se veselim tega, da bom sam pri sebi ugotovil, kako sem dejansko fizično in pa psihično močna in stabilna oseba."

icon-expand Kristijan Kozole FOTO: POP TV

Kristijan je kar 18 let treniral rokomet, po poklicu pa je kuhar. S kmetovanjem ima manjše izkušnje: "Kot otrok sem pomagal pri eni starejši gospe na kmetiji, tako da načeloma mi je jasno in znam opravljati večino kmečkih opravil." Najmanj pa se veseli zgodnjega vstajanja in dela v hlevu.

