Romana in Nina sta si zaradi starih zamer znova skočili v lase

Med izborom drugega dvobojevalca je bilo napeto tudi po zaslugi Romane Lavrič in Nine Radi. 20-letnica iz Vrtač je Nataliji Bratkovič povedala, da se normalno pogovarja z vsemi porotniki. Nato jo je Karin vprašala: “Z Ambrožem se že pogovarjaš?” Romana je pojasnila, da se je zanalašč odmaknila od njega in Nine. Romana: “V bistvu me boli to, ker moram mimo Ambroža hoditi kot mimo največjega sovražnika. Jaz bi se pogovorila z njim, pa si ne upam. Ne upam pa si zaradi Nine, ker vem, da ne bo konca krega.” Vsako oddajo si lahko že dan prej ogledate na VOYO.