Romana v objemu svojih najdražjih bruhnila v jok, Franc je svoje nagnal domov

Obiska svojih domačih sta dočakala tudi čustvena Romana in Franc, ki pretiranih čustev ni hotel pokazati. Člani družine so uspešno opravili nalogo, Polona pa je našla drugi del sestavljanke, ki bi jo lahko pripeljala do vstopnice za finalni teden.

Člani družine so imeli to jutro na obisku mačka. Tilen bi se po prekrokani noči najraje naslonil na kravje vime in zaspal pod živaljo, Romana se je spoprijemala z vonjavami v hlevu, Ginu pa se je ob misli na alkohol kar vrtelo. Na zajtrku so se jim pridružili konjeniki, ki so bili navdušeni nad pogostitvijo. Franc je hvalil Karin, ker je za vse tako lepo poskrbela. Gostom je predlagal, da bi jo pripeljal na Dolenjsko, da bodo zanjo našli enega 'fejst dedca'.

icon-expand Člani družine so lepo skrbeli za svoje goste. FOTO: POP TV

Polona se je medtem že pripravljala na akcijo, na iskanje namiga. Vstopnica za finalni teden bi jo odrešila skrbi, bilo pa jo je strah, da bi člani družine namig našli pred njo. V mislih je imela predvsem Karin, ki je bila teden poprej črna ovca. Napovedala je, da bo pregledala vse, samo da jo najde, bila pa je prepričana, da se namig skriva pri enem izmed konjev, ki mu je ime Spirit. In res se je skrival v sedlu, najdba pa je Polono tako navdušila, da se je konjičku lepo zahvalila, ga pobožala in mu pritisnila poljub.

icon-expand Polona je našla namig, konjiček pa si je prislužil poljubček. FOTO: POP TV

Na posestvo je prispela družina Franca Vozla, žena Jolanda, sinova Franci in Sergej ter vnučka, ki mu pomenita vse na svetu. Zasačili so ga spečega v postelji. Franc: “Kaj ste pa vi prišli? Ja, kje si ti, baba moja? Dedi je čisto zmatran.” Povedal jim je, da bi bilo bolje, če bi doma žagali drva. Po krajšem obhodu posestva pa je naznanil, da je čas, da gredo domov, kar zanje ni bilo nič novega.

icon-expand Franc in njegova največja sreča. FOTO: POP TV

Polona je v hiši v gozdu prebrala namig: “V želji, da me nekdo najde, sem dočakala mnogo prestrašenih src. Našel me ni še nihče.” Polona: “Jaz nimam pojma, kaj to pomeni.” Nato je pomislila na kajžo in nadaljevala raziskovanje. Med preiskovanjem kajže sprva ni imela sreče, poleg tega sta jo presenetila Tjaša in Gino, ki sta se sprehajala po posestvu. Za enega izmed njiju je bil to zadnji sprehod na kmetiji. Na koncu je pod kajžo našla sporočilo, v katerem je pisalo, da je dobila drugi del sestavljanke in da je prvo polovico našel nekdo drug: “Do vstopnice za finale te bosta pripeljali le obe pravilno sestavljeni polovici.” Pravilno je ugotovila, da je Karin našla prvo polovico, a ji je ni nameravala ukrasti.

icon-expand Polona je našla drugi del sestavljanke, ki vodi do vstopnice v finalni teden. FOTO: POP TV

Gospodarica Nada je imela ob prihodu na posestvo občutek, da niso člani družine ničesar pripravili za pogostitev, a je Karin začela naštevati dobrote, gospodarica je bila navdušena tudi nad pisto. Nada: “To pisto so pripravili moji kmetje, ampak videti je, kot bi jo pripravili izkušeni konjarji.” Konjeniki so pohvalili člane družine, češ da ne bi mogli bolje poskrbeti zanje in za pisto. Nada je bila navdušena tudi nad mizo z dobrotami: “Tile moji kmetje so res za oženit. Razen Franca, ki je že poročen.” Gospodarica je brez pomisleka naznanila, da bodo nagrado dobili naslednji dan.

icon-expand Zadovoljni gostje, zadovoljna gospodarica, zadovoljna družina. Tako preprosto je to. FOTO: POP TV

Obisk svojih najdražjih je dočakala še Romana. Prišla sta mama Verica in oče Andrej, ki sta ji povedala, da so vsi ponosni nanjo. Poleg obiska staršev se je razveselila tudi prijateljice Lare Goršek Kos in Nadje. Romana jim je razkazala posestvo, oni pa so ji namenili spodbudne besede. Dobila je tudi nekaj naročil, denimo za pripravo kokošnjaka in ograje za koze. Opozorili pa so jo, da se mora najbolj paziti Tjaše in Gina.

icon-expand Romana je končno dočakala obisk svojih najdražjih. FOTO: POP TV

Polona je prišla do Karin in ji povedala za svojo najdbo. Skupaj sta začeli kovati načrte za prihodnji teden. Razmišljali sta, da bi v areno poslali Franca in Tilna, a bi morala Karin prepričati dvobojevalca, da bi ji podaljšala mandat glave družine. Gino je takoj povedal: “Ne bom te dal za glavo.” Karin je pojasnila, da se počuti ogroženo, a tudi Tjaša ni želela tvegati. Karin si je izmislila, da lahko nekoga vzame s seboj v finalni teden, kar ju je zamikalo, a se je Tjaša hkrati spraševala, zakaj bi Karin zavarovala enega najmočnejših konkurentov. Vedela je tudi, da sodeluje s Polono, ki pa ima povsem drugačne načrte.

icon-expand Gino in Tjaša nista nasedla. FOTO: POP TV

Tjaša in Gino sta pospravila vse svoje stvari in se poslovila od članov družine. Obljubila sta, da bosta v areni dala vse od sebe. Romana jima je zaželela srečo v kajži, ne v areni, nato pa povedala Tjaši, naj Gina vrže ven in pokaže, da bo v letošnji Kmetiji zmagala ženska. Prosila ju je še, naj ne zrušita kajže. Gino je povedal, da bo v areni zelo napeto, Tjaša pa je slutila, da bo na koncu tudi zelo čustveno.

icon-expand Tjaša in Gino skupaj v kajži, v jutrišnji oddaji pa skupaj v areno. FOTO: POP TV

