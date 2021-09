Romana se je navezala na sotekmovalce, njim pa je popolnoma vseeno zanjo

Kmetijo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 21. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko že dan prej ogledate na VOYO.

V nocojšnji oddaji Kmetija ‒ vsako oddajo si lahko dan prej ogledate na VOYO ‒ na posestvo prihaja gospodarica Nada . Franc bo po svoji stari navadi priganjal družino, da bi dokončali nalogo. Toda med tekmovalci se bo poglabljal razkol. Ker so se razdelili v dve skupini, ena pa zaostaja z delom, bodo kritike kar deževale. Ambrož pa se bo pritoževal: “ Če je naloga, je naloga za vse. ”

Ko bo gospodarica Nada prispela na posestvo, bo zmajevala z glavo: “ Jaz sem na posestvu, oni pa še kar žagajo. ” Ali bo družina pod vodstvom Nine Radi prvič neuspešna pri nalogi? Gospodarica Nada: “ Ne vem, kako naj se odločim. Tule je kar nekaj tankega ledu. ”

Tekmovalnost pa je zarezala v na videz prijateljski odnos med Romano in sotekmovalci. Druga dvobojevalka bo pred odhodom v kajžo žalostna, kajti navezala se je na določene člane družine in si ne želi odhoda domov. Toda Gino in Tjaša sta izjavila, da jima je popolnoma vseeno, če bo šla domov. Tjaša: “Zunaj sva lahko najboljši prijateljici, tu pa pač ne. Gledam jo kot konkurenco.”