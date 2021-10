Romanina veleizdaja ima posledice za stanovalce v hiši v gozdu

Živci so tokrat popuščali vsem tekmovalcem, celo med Lino in Ambrožem je zavrelo. Vrhunec je predstavljalo obešanje Romaninega medvedka, hkrati pa je Romanina izdaja Ambroževega zaupanja sprožila nov val jeze, razočaranj in napetosti.

Odkar je Romana nekaterim zaupala, da je od Ambroža izvedela, da v gozdu ni sam, je taktiziranje glede tega, koga poslati v areno, glavna tema na Kmetiji. Dogajanje si lahko ekskluzivno dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO. Tekmovalci zdaj razmišljajo izključno taktično – vsaka izločitev nečlana klana pomeni krepitev drugega klana v gozdu. Aljaž je izdal, da se odločajo načeloma med Majdo in Romano, samo da Ambrožu prekrižajo načrte. Svoj načrt pa ima tudi Ambrož – a žal ne ve, da nekateri že vedo za njegovo skrivno nalogo in da je Anže njegov skrivni plan, da čim prej spravi Nino v hišo v gozdu, že izdal Aljažu.

Resda je bila na posestvu glavna tema glasovanje, a člani družine še niso opravili svoje naloge. Aljaž je bil zadolžen za postavitev kozolcev skupaj z dekleti, fantje pa za košnjo. Na travniku je bila tudi Nina in usoda je hotela, da je bila prav ona poleg Tadeja, ko je naletel na Ambroževo lažno 'sporočilo stricev iz ozadja' na robu travnika. Na listku je pisalo, naj skrije orodje in onemogoči dokončanje tedenske naloge. "Vedi, da strici bogato nagradijo in ostro kaznujejo," je še pisalo na koncu. Medtem ko so Tadeju švigale misli po glavi, se je Ambrož ob robu travnika sladko smejal.

Aljaž in Tjaša sta imela svoj načrt. Člane družine sta drugega za drugim prepričevala, naj glasujejo za Romano. Aljažu je uspelo spreobrniti tudi Majdo, naj glasuje za Romano, nato sta se odločila, da Romano speljeta stran od Polone in Nine. Tjaša je Romano želela pregnati s pomočjo zvijače – kar ji je naposled tudi uspelo.

icon-expand Mattia je zažgal Linine zapiske. FOTO: POP TV

Dan za maščevanje? Mattia se je maščeval Lini in Aljažu za pretekli teden, ko sta ga izbrala za drugega dvobojevalca. Poiskal je Linine zapiske, a jih ni skril, temveč jih zažgal. Mattia je za svoj maščevalni podvig povedal Poloni, ki se je ob tem privoščljivo smejala. Maščevalno je bila razpoložena tudi Majda. Toda ni se maščevala Lini, temveč Romani. Zagrabila je njenega medvedka in ji pripravila neprijetno presenečenje. Čas za glasovanje Na posestvo je prispela Natalija. Karin ji je zaupala, da ji je dalo misliti, ko je Nina izrazila željo, da bi zapustila posestvo, saj vedo, da si le želi k Ambrožu. Mattia je dodal, da ne zaupa Ambrožu, ker ga je dobil na laži, Nina pa je Nataliji še povedala za neprijetno presenečenje – mušnico, ki jo je pričakala na postelji. Natalija je pozvala h glasovanju. Aljaž je glasoval prvi in kamenčka zakotalil pred Romano. Enako je glasovala Lina. Romana je kamenček vrnila Lini, Tilen ga je dal Romani. Tadej ga je dal Majdi, Majda Romani. Nina je glasovala za Majdo, Polona tudi. Mattia je taktično glasoval za Majdo, ker da se Romana in Polona predobro razumeta z Ambrožem. Gino je glasoval za Romano, Tjaša tudi. Karin je glasovala za Tjašo, Franci pa za Nino, ker ji privošči, da čim prej pride k Ambrožu. Druga dvobojevalka je postala Romana. Obešen medvedek – kaplja čez rob? Po glasovanju je Aljaž poklical Romano – našel je njenega obešenega medvedka in poleg sporočilo za Romano, nekakšno svarilo, ker sedi na dveh stolčkih. Vsi so se strinjali, da je to bolna poteza, da ničesar ne ve, pa se je pretvarjala tudi Majda, ki je medvedka obesila. Vsi so bili prepričani, da za tem stoji Anže, čeprav Romana dvomi, da bi lahko to sploh izvedel.

Medtem ko je bila Romana ogorčena nad obešanjem njenega medvedka, je tudi maščevanje Lini dobilo svoj epilog. Lina opazila, da so izginili pratika in njeni zapiski. V zvezek je zapisovala tudi osebne misli. Lina je sklenila vzeti vse zobne ščetke in napovedala, da jih bo vrnila, ko bo dobila svoje zapiske. Aljaž je posumil Polono, ki jo je označil za neizobraženo. Stvari so začele presegati vse meje zdravega razuma in kaos na posestvu je bil vse večji. Karin in Polona po hrano, Aljaž in Lina po zvezek Nekaj vedrine je na posestvo prinesel prodajalec Luka. Tokrat sta se po nakupih odpravili Polona in Karin. Izdelke sta kot za šalo menjavali za dobrine. V hišo sta se vrnili s polnimi vrečami hrane. Medtem ko so bili vsi na tržnici, sta Aljaž in Lina vneto iskala Linin zvezek. Brskala sta po osebnih stvareh in pregledala vsak kotiček. Zapiskov ni bilo. "Upam, da niso zakurili ali odvrgli zapiskov v bajer," je naglas razmišljal Aljaž in dodal, da sumi, da bi to lahko storil Mattia. Medtem ob ograji …

icon-expand Majda obžaluje svoje dejanje. FOTO: POP TV

Majda priznala napako, a žal prepozno Majdo je pekla slaba vest zaradi tega, kar je storila z Romaninim medvedkom. Opravičila se ji je, a Romana opravičila ni sprejela. Majda je tudi Poloni in Karin povedala, da za grdo potezo stori ona in se iskreno pokesala. Ne Polona in ne Karin – nobena ni mogla verjeti, da je to storila prav ona. Romanina izdaja usodna za tekmovalce v gozdu Zvečer so strici iz ozadja v nabiralnik postavili škatlo in sporočilo, ki ga je Franc glasno prebral pred člani družine. Pismo je potrdilo Romanine besede, da Ambrož v gozdu ni sam, hkrati pa so strici razkrili tudi kazen, ki je posledica razkrinkate skrivne naloge: odslej bo vsak teden nekdo iz hiše v gozdu zapustil šov in odšel domov. Romana, ki je želela z izdajo Ambroža le pristopiti k staremu klanu, je dosegla nasprotno: klan jo je določil za drugo dvobojevalko, zapečatila pa je tudi usodo tekmovalcev v gozdu - zdajšnjih in vseh, ki tja še pridejo.

icon-expand Zaenkrat se še imajo lepo ... FOTO: POP TV

Kako bodo novico o neuspešno opravljeni nalogi sprejeli v gozdu? Kako uspešni bodo člani družine pri opravljanju naloge? Vse bo znano že jutri ob 21.00 na POP TV, lahko pa si dogajanje ogledate že zdaj na VOYO.