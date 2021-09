Romantika na Kmetiji: Ljubim te najbolj na svetu

Aljaž se je domislil, da bi svojo Lino odpeljal na zmenek. Sedela sta na odeji, pila vodo, se pogovarjala in si izmenjevala nežnosti. Aljaž je povedal, da je zaradi razočaranj v ljubezni izgubil zaupanje do žensk. Zaradi obrambnih mehanizmov, ki jih je razvil, Line sprva ni spustil blizu, a se je to sčasoma spremenilo. Lina je povedala, da se imata zelo lepo in se imata zelo rada, da se ob njem se počuti varno in ji vedno stoji ob strani, da verjame vanjo in ji vedno priskoči na pomoč. Aljaž je še dodal, da se prilagajata in težave rešujeta s pogovori, kar se mu zdi temelj popolne zveze. Aljaž Lini: “Ljubim te najbolj na svetu.”