Ruvanje v spalnici. Na obzorju nove simpatije?

Adrijana Štribl in Rene Šantić sta bila sama v koči v gozdu, ko se je tekmovalka odločila ponagajati Kamničanu. Ta je skočil nanjo in začelo se je ruvanje, pri čemer ga je z nogo zadela v njegovo najbolj občutljivo točko. Adrijana je izkoristila trenutek in zbežala iz koče, a jo je Rene ujel in jo želel vreči v koprive, potem pa si je kot pravi kavalir premislil.