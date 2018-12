Sabina bi imela Aneto za snaho

Seveda smo Sabino v šali povprašali, ali bi imela Aneto za snaho. "Ja, bi jo imela, ampak samo če bi jo lahko jaz zrihtala po svoje. (smeh) Aneta je dober človek, ki je imela res težko življenje. Tudi kar je doživljala na Kmetiji, kapo dol. Vsi so jo napadali na vsakem koraku, zato je tudi vračala take udarce, kot jih je, ker jo je zabolelo in ni več našla drugega načina," je komentirala nasmejana Sabina, ki nagrado najbolj privošči prav Aneti in njenima otrokoma.