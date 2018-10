Sabina grozi in zmerja: 'Pa kdo Denis misli, da je?'

Nesoglasja med Sabino in ostalimi povratniki so vse večja. "Vsak dan bolj gori in kmalu bo izbruhnilo," napoveduje jezna Sabina, ki je glasno zmerjala povratnike. Zagrozila je, da bo odšla na posestvo in izdala vse - s tem pa tudi sebe, česar se, kot kaže, ne zaveda najbolje. Prepričana je, da je Miha zaljubljen v Denisa in da je zato ves čas na njegovi strani.

Povratniki izgubljajo potrpljenje. FOTO: POP TV

Povratniki so se v en glas strinjali, da se kot prodajalec na tržnici na posestvo vrne Denis. No, skoraj v en glas, Sabina jim je močno nasprotovala. Ni razumela, ko so ji ostali pojasnjevali, da posestniki Denisu že zaupajo in je zato najbolj logično, da gre on, saj sicer tvegajo, da bi na posestvu kaj posumili. A Sabini se to ne zdi pravično. "Ni fer, da samo jaz hodim, ampak fora je v tem, da se mi moramo skrivat in meni zaupajo," je pojasnila Denis, Miha pa dodal, da so ga dobro prodali kot trgovca, zato nima smisla pošiljati koga drugega in s tem tvegati, da se izdajo.

A to je Sabino še bolj ujezilo: "Meni je to tako bedno! Samo en je človek, drugi smo pa nula, drugi so pa k*** vredni! Kdo je on, da vedno nekam hodi, da je glavni, da je naš vodič! In un pe****** Miha izgleda, da je trznil na Denisa in samo njega gleda. Jaz ne bom nikomur lizala riti, nisem in nikoli ne bom!"

In napetosti so vse večje, tudi Sabina pravi, bo slej kot prej izbruhnilo. Tudi sicer mirni Alexander izgublja potrpljenje: "Jaz v mirnem, maksimalno spoštljivem tonu, ona pa začne kričat. Po moje so jo še v Murski Soboti slišali!" Sabina je še enkrat zagrozila, da bo odšla na posestvo in jih vse izdala (s tem pa tudi sebe, a se zdi, da se tega ne zaveda), ob vsem skupaj pa je še Miha ostal brez besed. Sicer pa so se tudi na posestvu razgrele strasti, ko je Franc za drugega dvobojevalca izbral Joela.