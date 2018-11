Sabina je bila udeležena v prometni nesreči

"Ja, res je. Včeraj sem bila udeležena v prometni nesreči," je potrdila Sabina Mlakar, tekmovalka letošnje Kmetije po tem, ko smo v našem uredništvu dobili namig, da so jo videli na ljubljanski obvoznici ob razbitem avtomobilu. Povedala je, da se je nesreča zgodila, ko sta se želeli uvrstiti na levi pas. V njun avtomobil se je z leve strani zaletel tovornjak: "Voznik drugega avtomobila nas je z desne izsilil in nas dobesedno porinil pod tovornjak in s*****l čez rdečo luč."